玄彬和孫藝真是近來擁有高熱度的甜蜜螢幕情侶，6月份孫藝真官宣懷孕的喜訊讓外界興奮不已，自懷孕後她也專心養胎、減少工作量，她日前終於因拍攝廣告而現身營業，一身白色長裙優雅現身，大方露雙臂，不僅讓人感歎四肢還是超級纖細，就是連腰身線條也保持得當，讓網友驚呼「真的有懷孕嗎？」。

孫藝真日前終於露面營業，影片中她身穿一件氣質白色長裙，披散長髮的她在鏡頭中展示甜美微笑，她還罕見地在拍攝的過程中穿上了高跟鞋，可見十分敬業。從影片中清晰可見孫藝真身材保持得很好，不僅四肢纖細，就連腰身線條也非常明顯，除了側身時明顯凸起的肚子外，其餘地方並沒有一絲贅肉，被網友大讚是「最美孕媽」。此外，在影片中，孫藝真多次下意識用手護住肚子，可能是她在懷孕後養成的習慣，母性讓她不自覺地用手撫摸肚中的寶寶。

在5月底時，孫藝真在IG發出的旅遊照就被眼尖的網友發現小腹微微隆起飄孕味，但雙方一度否認懷孕， 6月27日孫藝真與老公玄彬終於官宣懷孕喜訊，寫道，「我們迎來了新生命！雖然還暈頭轉向，但一定會好好守護他」，網友們也馬上到評論區留言為玄彬和孫藝真夫妻獻祝福。