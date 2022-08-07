大地酒店涼夏池畔野餐Chill住房專案情境照。（大地酒店提供）

北投大地酒店推出「涼夏游泳趣」餐飲回饋方案，即日起至9月30日，凡於週日至週五，持當日館內三間餐廳或者萬豪奇岩一號店兩週內的用餐消費發票，單筆消費滿千元即可享有活水區優惠入場價，暢游露天泳池與水療SPA池！若想延長假期時光，同時獻上「涼夏池畔野餐Chill」住房專案，跟上網美風潮就趁現在，入住即享有風格野餐墊以及歐式野餐籃，籃內裝滿由主廚秘料醃製的炸雞與肉醬薯條等豐富餐點，情侶或閨蜜雙人出遊，每人每晚最低5800元，詳情及訂房請洽大地酒店02-5551-8888轉訂房中心。

即日起9月30日推出「涼夏游泳趣」餐飲回饋方案，凡於週日至週五，持當日館內三間餐廳或者萬豪奇岩一號店兩週內的用餐消費發票，單筆消費滿千元，即可以清涼價800元加購單人暢游活水區資格，消費滿兩千元即可加購兩位，以此類推。

除此之外，飯店也推出了「涼夏池畔野餐Chill」住房專案，想當網美拍上幾張美照，只需約上好友、帶上泳裝與行囊，其他的都由大地酒店一手包辦，在池畔旁鋪上風格野餐墊，雅致的歐式野餐籃內裝滿西式經典美味，由喜歡西餐廳簡玉銘主廚巧手打造，兼顧健康的田園時蔬沙拉杯，秘料醃製的酥脆炸雞嵌滿義大利米型麵，一口咬下，口感豐富且滋味迷人，搭上煙燻鮭魚帕尼尼與肉醬起司薯條，最後獻上充滿夏日繽紛色調的花漾手工甜點和蘇打氣泡飲，情侶或閨蜜雙人出遊，每人每晚最低僅需5800元，還可帶回野餐墊及野餐籃。