父親節前夕，國民黨新竹市長參選人林耕仁7日在臉書提出「照顧長者」政策，包含放寬老人年金資格、加碼重陽敬老金、敬老卡擴大使用，以及設立長青學苑香山分部，希望因應高齡化社會到來，能更廣泛提供照顧長者服務。

林耕仁表示，在參選市長以來勤走基層，每天都會與不同民眾交流，享受與長輩聊天搏感情的時刻，看著和藹可親的臉龐，訴說著可愛簡單的故事。許多長輩跟他說年紀大了、時間變多了，但體力也變差了，長輩想要把握時間體驗生活，也希望政府要提出更加完善的照護政見。

他說，新竹市是座年輕城市，但面對人口老化趨勢，需要做好準備，站在長輩的角度規畫出符合需求，貼近日常生活的政見。

林耕仁並提出4項照顧長輩政見，兼顧生活福利與健康保障。包括「續發老人年金，擴大符合資格」，承諾當選市長會繼續發老人年金，針對當前申請資格研擬向後調整3至5年，擴大符合資格照顧更多市民長輩。

其次為「加碼重陽敬老，生活沒有煩惱」，在萬物齊漲的時代，希望讓錢不要越變越薄，加碼重陽敬老金從2000元到3000元，表達對於長輩的敬意，也可以減輕子女照顧的負擔。

另還有「升級敬老卡2.0，健康便利都雙贏」，在現有敬老卡服務基礎上，升級成2.0版本，擴大使用範圍，提供長輩更加便利且照顧健康的選擇，朝向「好用、多用、敢用」方向來推動。

像是可全額折抵當地國道客運車資、未來搭乘台鐵也可使用敬老卡抵用車資，讓長者與衛生所、合約診所就醫時的門診基本部分負擔費用50元，也可以使用敬老卡繳付。

最後是「設立長青學苑香山分部」，目前新竹市唯一1所長青學苑位於東區公園路上，對於東區與北區居民比較友善，相形之下香山區的長輩比較不便利，因此將開設長青學苑香山分部，為香山地區打造長青樂齡環境，提供就近學習、多樣化的課程體驗，實踐「終身學習」的精神，讓全新竹市的長輩們活得充實又有智慧。

林耕仁表示，照顧長輩，不只把身體健康顧好，更要從「心」出發，讓長輩們活得開心又安心。而政府幫忙照顧爸爸媽媽生活過得好，對於年輕人的生活壓力也能夠獲得紓解，這就是林耕仁對於未來新竹發展「舒適減壓，永續新竹」發展願景的藍圖。