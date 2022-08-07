「2022第六屆桃園盃全國三對三籃球賽」於7日在中壢區文化公園天幕籃球場進行最終決賽，為期兩個周末的賽事展開最後激烈對決，本屆賽事總獎金高達50萬元，全台籃球好手力拼王座。最後機關媒體組冠軍大崗誠猿、社會女子組冠軍Love Lifes、青年男子組冠軍對對對對對、青年女子組冠軍永平高中A。

桃園市政府體育局長莊佳佳今天也親自頒獎給各組獲勝隊伍，每個組別的前八名均可獲得獎金，前四名可獲得紀念獎牌一面，贊助商LP運動防護更是加碼提供每支冠軍隊伍專業運動防護護膝一組，希望在高強度的運動下，大家都可以做好防護、健康打球。

莊佳佳局長表示，「很開心看到桃園充滿運動風氣，運動不僅帶來健康，更帶來自信及友誼，未來市府將持續努力、推廣體育，讓運動的熱潮蔓延到桃園的每一個角落。」

桃園盃全國三對三籃球賽每年暑假均深受全國籃球好手的關注，本屆並提供雙語賽事資訊，使愛好籃球的民眾不分國籍、不分年紀，互相切磋、以球會友，決賽更是同時於賽事臉書專頁以及桃園市政府體育局「桃趣總動園」的官方臉書專頁進行精彩直播，讓全台喜歡籃球的朋友都可以線上觀戰！

桃園盃全國三對三籃球賽已邁入第六屆，特別感謝桃園領航猿球星擔任賽事代言人，以及執行單位展逸國際企業股份有限公司用心策劃，而民間企業的熱心贊助也是本賽事成功的關鍵要素，感謝BE HEROES、WOWSIGHT、MOLTEN、EMPOWER 引爆運動訓練、LP運動防護、舒跑等企業的支持，期待未來能有更多企業願意投入運動推廣的行列，使台灣的體育環境更加成長茁壯。