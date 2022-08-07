近日中國大陸軍演，讓台海局勢升溫，許多美國的外交學者又開始猜測中國大陸何時可能對台動武，根據港媒報導，美國專家相信中國大陸對台灣仍有戰略耐心，多數人不認為會很快武統。對此，CSIS中國實力項目主任林碧瑩認為，其實重要的是中國大陸如何看待美台跨越紅線，她提及「在許多中國戰略家看來，2049年是一個與幾個事件相關聯的時間點」，主要看中國大陸如何評估美台是否跨越紅線、如何回應。

根據港媒《中評社》的報導指出，在華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）與布魯金斯學會日前聯合舉辦的「邁向第四次台海危機？」在線研討會上，美國多位中國問題專家都不認為「中國大陸對台動武迫在眉睫」。德國馬歇爾基金會亞洲項目主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，目前並沒有跡象顯示中國大陸對台優先已經從「防獨」變成「促統」，儘管不排除這種可能性，但目前仍主要著眼於「防獨」。

對於有外媒宣稱中國大陸可能在今後18個月內對台採取軍事行動，葛來儀也不認為中國大陸有18個月的時間表。林碧瑩更表示，她不認為中國大陸已經確定了今後18個月某一時間點對台動武，因為「在許多中國戰略家看來，2049年是一個與幾個事件相關聯的時間點，但中國大陸其實有許多靈活性，主要看中國大陸如何評估美台是否跨越紅線，如何回應」；林碧瑩坦言，按照規劃，中國大陸將在2035年基本實現軍事現代化，2049年將成為世界一流軍事強國，軍事實力也是一樣，使用武力解決台灣問題的代價就可能越小。

大西洋理事會高級研究員卡佛（John Culver）更認為，「中國大陸是否會否動武，更多是看條件而不是看日曆」，他強調「台灣是要避免的危機，不是要抓住的機會」，不過卡佛也指出，若中國大陸被迫做出反應時，那他們就會做出反應。