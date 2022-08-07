嘉義市政府文化局因應圖書館借閱需求大於館藏需求，今年擴大編列2000萬元預算擬購買書及視聽作品約5萬本，有千餘人推薦1200多本，尚有9成以上的書量可推薦，文化局表示，實體選書活動已結束，官網持續接受線上選書。

嘉義市文化為了讓2000萬元買書能更貼近民眾的喜好及需求，改變以往由公部門決定書單採購的方式，首次舉辦「你選書．我買單」活動，在文化局、世賢圖書館各展出1000本今年上半年度的新書，供民眾瀏覽推薦，同時辦理線上選書，約2周時間共1365人投出8238票，推薦1200多本，約占展出新書的6成。

文化局表示，民眾推薦的書單後續送交選書小組審查，排除教科書、考試用書、內容不宜等書籍及視聽作品以外，讀者選的書將優先購買，收錄到圖書館館藏供借閱。

文化局表示，今年2000萬元預算將採購約5萬本書及視聽作品，包括1200萬買中文書、600萬買外文書（英、日、韓及東南亞語等）、200萬買視聽作品，扣除民眾推薦1200多本，還有4萬多本的書量有待推薦。

雖然實體書展選書活動已結束，線上選書活動繼續受理，可前往嘉義市文化局官網「圖書館館藏查詢系統」線上填寫圖書推薦，有推薦就有可能被購入。

文化局也初步公布推薦書單的排行榜，由時報出版、日本藝術史權威中野京子暢銷著作《膽小別看畫Ⅲ：藏在傳世名畫裡令人細思恐極的故事》是成人推薦書單的最愛；童書部分則是人類出版社《101恐龍特寫圖鑑》獲最多票。