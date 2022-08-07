國民黨台北市大安、文山區議員初選競爭激烈，由現任議員羅智強辦公室主任楊植斗以及高揚凱2人勝出，參選人曾獻瑩因青年加權制度落選，最終國民黨卻讓曾獻瑩「報准參選」，引發國民黨內鬨，曾獻瑩今宣布，將自願放棄黨中央的「報准」改為向黨中央「報備」用無黨籍身份繼續參選。

曾獻瑩指出，自從投入北市議員國民黨初選以來，得到鄉親好友的鼓勵支持，在初選取得民調第一名的成績，但卻因加權因素無法被國民黨提名，深受感動的是千百個鄉親好友蜂擁而至的加油打氣及打抱不平，並鼓勵要繼續參選到底。

曾獻瑩表示，感謝國民黨中央選策會及提名委員會，以報准方式同意獻瑩以國民黨籍參選，希望在本選區為國民黨多爭取一席議員，但報准公文一出，卻造成了黨內同選區部分候選人的強力反彈，且直接間接的以各種方式來排斥此一報准。

他指出，甚至有人透過網路發佈不實消息來攻擊黨中央與初選中力挺我的立委賴士葆，相當深感不安，外界萬般紛擾，仍不改獻瑩對教育改革的滿腔熱誠以及捍衛家庭價值的初衷。

曾獻瑩說，為了顧全大局，在此宣布將自願放棄黨中央的「報准」改為向黨中央「報備」（已獲黨中央同意），用無黨籍身份繼續參選台北市議員，祝福大安文山選區國民黨提名的8位候選人，盼未來在台北市議會有機會一起為台北市民的權益共同努力。