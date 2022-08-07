針對共軍持續在我國周遭海域進行極具侵略性與挑釁的實彈海空演訓，甚至進一步宣布將在中國外海進行長期軍演，外交部今天再次予以最嚴厲的譴責，並嚴正要求中國政府立即停止無理脫序行為。外交部也持續呼籲國際社會譴責中國無理的軍事挑釁，與台灣並肩遏止威權主義的擴張與侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，並捍衛印太區域的自由開放。

外交部副發言人崔靜麟今天表示，中國無視國際社會連日的譴責和關切，以及要求立即停止軍演的呼籲，持續在我國周遭海域進行極具侵略性與挑釁的實彈海空演訓，以無人機飛越外島，甚至進一步宣布將在中國外海進行長期軍演，刻意持續升高區域緊張情勢，外交部再次予以最嚴厲的譴責，並嚴正要求中國政府立即停止升高緊張情勢，以及危害區域甚至全球共同福祉的無理脫序行為。

他說，國際社會值此嚴峻時刻連日為我國發出正義之聲，並以訪台展現最強力支持，外交部誠摯感謝。例如日本首相岸田文雄與聯合國秘書長António Guterres舉行會談時對中國行徑強烈譴責，並盼與聯合國秘書長合作處理；澳大利亞總理Anthony Albanese接受專訪時期盼區域和平安全，不願台海現狀被改變。

此外，美國務卿布林肯在與菲律賓外長線上聯合記者會重申維持台海和平穩定至為重要；加拿大國防部長Anita Anand也表示中國在台灣周邊海域的演習是不必要的升級行動，並破壞區域穩定。

台灣友邦聖文森及格瑞那丁總理龔薩福於本（7）日率團訪台，公開表達反對任何用武力或以彰顯武力的方式去進行的所有威脅，呼籲中國停止軍演，以實際行動展現對台灣的大力支持和堅定友誼；立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅也不畏中國壓力，率團訪台深化兩國實質交流，持續強化民主團結與韌性。

崔靜麟指出，在台灣近日持續遭受中國軍事恫嚇之際，友邦及許多理念相近及友好國家的各界友人持續挺身而出，以各種方式聲援我國，對台灣意義重大。面對中國無端而起的軍事恫嚇，台灣絕對不會畏懼退縮，會持續沈著應對，堅定捍衛主權與國家安全，同時強化我們的民主與經濟韌性以及自我防衛能力，秉持良善的初心，更積極地進一步連結世界，與全球民主夥伴共同團結對抗威權、守護普世價值。

外交部也持續呼籲國際社會譴責中國無理的軍事挑釁，片面破壞台海現狀，挑戰區域安全秩序，同時籲請世界各國和民主台灣並肩遏止威權主義的擴張與侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，並捍衛印太區域的自由開放。