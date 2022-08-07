父親節就在明天，連鎖豬排專門店吉豚屋除了替爸爸們過節也歡慶登台8周年，即日起至14日舉辦周年感謝祭，攜手Niseko乳雪糕推出專屬套餐。

一個人想吃豬排加乳雪糕，最適合300元有找的涼夏特餐，包含海老腰內定食與Niseko乳雪糕，能滿足小資族偶爾想要品嘗日式美味犒賞自己的願望。如果想跟爸爸來場約會，推薦588元的涼夏雙人套餐，包含海老腰內定食、海老腰內丼、豬肉味噌湯、涼拌蒜時蔬與Niseko乳雪糕，2人吃剛剛好；若是多人歡聚，可選大分量的霸氣套餐，海老腰內定食、壽喜牛雞排鍋定食、腰內豬排丼、腰內豬排咖哩、豬肉味噌湯、涼拌蒜時蔬與Niseko乳雪糕。

即起周年感謝祭開始，全台7家門市同步販售Niseko乳雪糕，並引進4款超人氣口味，「北海道白色情人雪糕」、「北海道牛奶煉乳濃心雪糕」、「北海道牛奶巧酥雪糕」與「北海道紅豆煉乳雪糕」，使用北海道十勝頂級乳源，每一口都像在品嘗粉雪般綿密。只要點購任一主餐即可享優惠加購價39元。想要加碼吃更飽，只要加入吉豚屋LINE官方帳號，出示指定畫面，單筆消費滿250元即可免費兌換酥炸海老。