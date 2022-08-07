台南市長黃偉哲前往市府在台南轉運站舉辦的市集活動與民眾親切互動。（洪榮志攝）

受到疫情的影響，公路客運的載客量連續2年衰退，國道客運甚至一度減少到只剩疫情前的1成。如今隨著疫情趨緩，國道客運運量回升，業者也配合交通部的獎助方案推出各項優惠搶客。總部設在台南的和欣客運，7日招待10組多年來不離不棄的鐵粉乘客，2天1夜免費在台南住五星級飯店及吃喝玩樂，市長黃偉哲特別前往台南轉運站歡迎，並贈送在地伴手禮，市府也在現場舉辦市集吸客。

和欣客運指出，根據交通部統計，自從2020年1月疫情暴發後，公路客運載客量大幅衰退21.42％，2021年又減少32.68％；台灣高鐵也逐年減少15.09％及 24.07％；至於國道客運的載客量平均減少5成，最慘的2021年6月更只剩疫情前的1成。

不過，今年6月高鐵旅客人數較去年大幅增加480％，高速公路通行車輛也成長 40.77％；各國道客運業者配合交通部「公路汽車客運運量提升獎助方案」紛紛祭出各類優惠後，7月的載客量不僅比上個月成長33％，更較去年成長172％，讓業者們歡呼「客人回來了！」

和欣客運為感謝疫情期間仍不離不棄的乘客，經過大數據分析找出10組鐵粉乘客後，今、明2天招待免費前來台南吃喝玩樂，並入住五星級飯店。黃偉哲也代表台南市前往台南轉運站歡迎，並贈送在地伴手禮，台南市公共運輸處更加碼贈送「台南雙層巴士乘車劵」。

鐵粉乘客蘇小姐在長榮航空上班，從台中搭和欣到桃園已經超過20年，里程數超過120萬公里，車資也超過200多萬元。在南科上班的陳先生，搭從台北搭和欣到台南也有14年，乘車時數高達5800多個小時，累積車資也有65萬元。

市府為振興疫後觀光，今天也在台南轉運站舉辦「台南轉運好讚」市集活動，進駐場站的和欣客運，更加碼100萬元舉辦回饋乘客粉絲的抽獎活動，為活動帶來歡樂氣氛。

黃偉哲表示，台南轉運站獨特的貨櫃組合風格造型及開放式空間設計，曾獲國家卓越建設獎、建築園冶獎及入圍WAF世界建築獎的肯定，是台南市最具代表性的交通運輸場站。今天的市集活動，象徵台南觀光產業在經歷2年的疫情衝擊後，將從今日起開始轉運復甦。