受到疫情的影響，公路客運的載客量連續2年衰退，國道客運甚至一度減少到只剩疫情前的1成。如今隨著疫情趨緩，國道客運運量回升，業者也配合交通部的獎助方案推出各項優惠搶客。總部設在台南的和欣客運，7日招待10組多年來不離不棄的鐵粉乘客，2天1夜免費在台南住五星級飯店及吃喝玩樂，市長黃偉哲特別前往台南轉運站歡迎，並贈送在地伴手禮，市府也在現場舉辦市集吸客。
和欣客運指出，根據交通部統計，自從2020年1月疫情暴發後，公路客運載客量大幅衰退21.42％，2021年又減少32.68％；台灣高鐵也逐年減少15.09％及 24.07％；至於國道客運的載客量平均減少5成，最慘的2021年6月更只剩疫情前的1成。
不過，今年6月高鐵旅客人數較去年大幅增加480％，高速公路通行車輛也成長 40.77％；各國道客運業者配合交通部「公路汽車客運運量提升獎助方案」紛紛祭出各類優惠後，7月的載客量不僅比上個月成長33％，更較去年成長172％，讓業者們歡呼「客人回來了！」
和欣客運為感謝疫情期間仍不離不棄的乘客，經過大數據分析找出10組鐵粉乘客後，今、明2天招待免費前來台南吃喝玩樂，並入住五星級飯店。黃偉哲也代表台南市前往台南轉運站歡迎，並贈送在地伴手禮，台南市公共運輸處更加碼贈送「台南雙層巴士乘車劵」。
鐵粉乘客蘇小姐在長榮航空上班，從台中搭和欣到桃園已經超過20年，里程數超過120萬公里，車資也超過200多萬元。在南科上班的陳先生，搭從台北搭和欣到台南也有14年，乘車時數高達5800多個小時，累積車資也有65萬元。
市府為振興疫後觀光，今天也在台南轉運站舉辦「台南轉運好讚」市集活動，進駐場站的和欣客運，更加碼100萬元舉辦回饋乘客粉絲的抽獎活動，為活動帶來歡樂氣氛。
黃偉哲表示，台南轉運站獨特的貨櫃組合風格造型及開放式空間設計，曾獲國家卓越建設獎、建築園冶獎及入圍WAF世界建築獎的肯定，是台南市最具代表性的交通運輸場站。今天的市集活動，象徵台南觀光產業在經歷2年的疫情衝擊後，將從今日起開始轉運復甦。
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