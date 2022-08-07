基隆市政府7日舉辦「基隆X日本地方亮點」分享會，透過視訊讓在地創生業者，與日本秋田、福井創生團體交流。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府7日舉辦「基隆X日本地方亮點」分享會，透過視訊讓在地創生業者，與日本秋田、福井創生團體交流。市長林右昌認為，未來推動觀光旅遊有4大重點，盼這次透過分享會，帶給雙方更多啟發、構想。

林右昌致詞時表示，未來城市發展、觀光旅遊有4大重點，包括高值化、精緻化、深度化及多元化，希望透過社區與部落參與，把循環經濟帶入社區、觀光旅遊效益留在地方。此外，更重要的是，地方社區、團體的培力和經營，能提供更多元且深入的城市體驗。

林右昌進一步提及，這幾年市府致力推動觀光、改造都市景觀，大家有目共睹，這次在舊正濱派出所舉辦台日地方亮點分享會及成果展，呈現這幾年正濱及和平島地區的努力，讓大家看到這個地方已經「華麗轉身」成以服務為核心的遊客中心，提供觀光及旅遊服務資訊，也是舊漁會大樓到阿根納、和平島的中繼點，以及當地社區製作產品的販售地，相信能帶動循環經濟與深度旅遊。

觀光及城市行銷處長曾姿雯說，為持續活絡正濱和平島地區觀光發展，市府與在地店家串聯、鼓勵觀光業者推出特色遊程，連續幾年在正濱漁港色彩屋舉辦海派浪漫光雕秀，以及和平島公園島嶼生活節、共島季等活動，吸引大量遊客湧入，未來將持續創造更多基隆在地經驗，歡迎大家到正濱走走，一起體驗基隆與日本的地方亮點。

「基隆X日本地方亮點」分享會中，邀請日本秋田縣秋田犬保存、福井縣坂井巿的竹田文化共榮會，以及日本地方創生設計大師梅原真，分享日本經驗；台灣由和平島公園經理蔡秋晨、阿拉寶灣部落陳亭妤、星濱山共創工作室林書豪參與，一同交流在地創生。