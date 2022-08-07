蘋果公司推出iPhone14的各種相關消息從未停息，預計秋季新機就將登場，隨著發佈時間倒數，讓不少果粉期待值只增不減，當然每出新機限定顏色都會非常吸引消費者關注，日前有網友搶先爆料iPhone14 Pro系列將推出一款全新紫，來取代iPhone13 Pro系列的天峰藍。

一位名為「Jioriku」的網友在推特上爆料，表示iPhone 14會推出紫色、黑色、白色、綠色、藍色及紅色；iPhone 14 Pro也將推出綠色、紫色、銀色、金色和石墨色，另由全新推出的紫色，搭配機身產身不同的折攝效果，高級美感更升級，也將取代原本13 Pro的天峰藍。而模型機機型也隨之曝光，爆料客透露Pro系列會有驚嘆號打孔螢幕、4800萬畫素相機，以及搭配A16晶片。綜合先前爆料消息，就傳出Pro系列會取消先前螢幕劉海的設計，因此新機型設計也成一大焦點。

對於新機規格的大提升，不少分析師表示「因整體供應鏈價格不斷上漲，從生產到零件都變貴，所以蘋果勢必得調漲iPhone售價。」推估iPhone 14全系列都會漲個100美元(約台幣2,993元)；若想要頂規機型再搭配大容量2TB的話，可能就會超過2000美元(約台幣59,862元)。期待蘋果新機的同時，荷包也要夠厚啊！