在兩岸關係緊張之際，國史館的專題講演講，卻以否定中華民國為主題，引起各種批評。國民黨高雄市黨部發言人呂謦煒在臉書上痛批國史館竟然認同北京的立場，不尊重自己的國家中華民國。

國史館是在7月14日的例行專題演講時間，找了臺灣憲法學會前理事長許慶雄，發表「民主國家與憲法」，由於演講時間是平時工作時間，一般民眾與多數學生都無法參與，也就無從得知其內容。

然而國史館之後將演講時片發布網路，並且在臉書上的宣傳詞稱「聯合國與國際社會都認定中華民國已經由北京政府代表、繼承，為何臺灣各界人士都不知道？臺灣維持現狀是自己否定是國家，甚至自願成為中國的一部分，只有制定憲法才能使臺灣成為國家。」

在國史館的臉書發表後，立即引起留言網友的憤怒，有人批評「下細下井」(丟人現眼、可恥之意)，有批評「拿了中華民國的薪水，又不承認中華民國」，「中華民國國史館又花納稅人的錢請反智團體來宣傳了」，還有人以電影的大反派形容國史館的言行，「簡直就是寄生在神盾局的九頭蛇一樣」

而曾任國民黨青年團總團長，台大政治系、國發所畢的呂謦煒在臉書上痛批如今國史館是「欲滅其國，先亡其史」。國史館是中華民國的國史館，現在竟然呼應中共的說詞，認為中華民國已經由北京政權繼承，甚至還將自己的國號加上引號！

他並且要求總統府出表態，「國史館隸屬於總統府，請問蔡英文總統，妳也認為中華民國已經被北京政權繼承了嗎？妳認為臺灣維持現狀就是要自願成為中國大陸的一部分嗎？妳要制定臺灣新憲法嗎？」

之後他說「難道蔡英文政府真正是中共同路人、真正要掏空中華民國？究竟中華民國對國史館、民進黨和蔡英文來說是什麼？如果不認同、不尊重自己的國家中華民國，又如何要求全民團結共同禦敵？呼籲蔡英文出來說清楚講明白。」

據維基百科所列，許慶雄是台獨主張者中的原教旨主義。並不認同「借殼上市」的方式搞台獨立，批評為「輕鬆快樂、偷偷摸摸來建國」的「撿便宜」心態，他也否定目前蔡政府提倡的台灣地位未定論，他的台獨主張更接近於革命。