戀愛跟結婚，是兩個不同的感情階段，有些人結了婚就熱情漸退，不如婚前那般關心、寵愛另一半；也有人婚後反而更加呵護另一半，成了寵妻狂魔。星座運勢網站《星座好朋友》分享12星座男的寵妻指數，其中排名第一的是巨蟹座，其次則是獅子座、天秤座。

【牡羊座】寵妻指數：60

牡羊男性格直爽、有話直說，因此脾氣火爆，大男子主義比較重，尤其是結婚之後，每當夫妻間出現矛盾，他就控制不住脾氣，非要和老婆爭個輸贏不可，經常把老婆氣得直掉眼淚才會停止，所以這樣的他，寵妻指數真的很一般般。

【金牛座】寵妻指數：75

金牛男非常務實，雖然在談戀愛時可能不那麼大方，但結婚以後他就會360度大轉彎，不僅第一時間把所有信用卡和密碼都交給老婆，還變得很喜歡買東西給老婆，完全不像談戀愛時，總考慮性價比高不高。此外，金牛男在家也特別體恤老婆，會主動分擔家務，而不是只出一張嘴。

【雙子座】寵妻指數：60

雙子男自我意識比較強，很少會去聽從別人的建議，所以他在談戀愛時，大多也不太順從女友的意思，想做什麼就做什麼，自己開心最重要，而這樣的態度在婚後依舊如此，對於老婆的言語，一般都是左耳進右耳出，更別提寵溺了。只能說，雙子男是否想寵妻完全看心情而定，心情好的時候會給老婆製造小驚喜，心情不好的時候，不黑著臉回家已經不錯了。

【巨蟹座】寵妻指數：100

巨蟹男寵妻指數排名第一絕對名副其實，因為他溫暖重情，處處為家庭著想，也很在乎自己的家人，不僅堅定地認為老婆說什麼都是對的，還會努力賺錢買東西給老婆，在一些小事上更是細心體貼，就是想把老婆寵上天。

【獅子座】寵妻指數：90

獅子男看似性格強勢，其實內心十分柔軟，而且非常寵老婆，他將那些霸道的一面留給外面的人，在家裡則會用溫柔的語氣和老婆說話，從一隻兇猛的獅子，變成一隻溫順的貓咪。此外，為了讓老婆跟著自己過上好日子，婚後他會更有動力去賺錢，拚盡全力滿足老婆的所有需求，所以和他結婚的女生都十分幸福，愛情、麵包同時擁有。

【處女座】寵妻指數：40

處女男冷靜理智，追求事業上的成就，而不是沉浸於愛情裡面，所以在感情方面一向比較淡然，在談戀愛時，你就會發現他表達愛意平淡如水，沒太多激情可言。隨著時間越久，他喜歡挑剔的性格會越來越明顯，所以結婚之後，處女男對待老婆的態度比較嚴苛，總是希望對方完美十足，有缺點就必須改正。

【天秤座】寵妻指數：90

儘管天秤男在婚前有時表現得很花心，但結婚後他的心就會安定下來，化為寵妻狂魔的好男人，不僅非常有責任感，把賺來的錢都給老婆花，也會主動分攤家務，生怕老婆累著、苦著，所以主動洗衣做飯，拖地掃地也是樣樣拿手，讓老婆只管貌美如花就好，絕對是名不虛傳的好老公。

【天蠍座】寵妻指數：80

天蠍男看似高冷，給人距離感，但其實內心相當火熱，一旦認定了某個人就會十分專情，尤其是結婚以後，絕對會把老婆寵上天，雖然語言表達上不會那麼凸顯愛意，但他會用行動來證明，例如一有空就陪老婆、減少應酬次數，或者透過買東西給老婆、製造浪漫驚喜等來表達愛意。

【射手座】寵妻指數：60

射手男談戀愛的時候放縱不羈、熱愛自由，常常一個人玩的不亦樂乎，忘了自己還有個女友，結婚後雖然稍微安定了一些，但責任感依舊不是那麼的強烈。射手男認為，男女在婚姻的角色扮演中必須平等付出，自己絕對不能是多付出的那一方，因此不論吃飯費用還是家務分配都要求AA制，這樣的他，寵妻指數真的很一般般。

【魔羯座】寵妻指數：40

魔羯男事業心極強，一生都在努力向上攀登，不斷給自己樹立新的目標，但面對感情走佛系路線，不是特別的看重，這點在談戀愛的時候就很明顯，他把大部分時間都用來工作，很少有時間陪伴女友，結婚以後他覺得壓力更大了，所以化為工作狂魔，很少有時間在家用心經營夫妻感情，更別提寵溺老婆了。

【水瓶座】寵妻指數：20

水瓶男獨立性很強，最在乎的永遠是自己的精神世界，不喜歡被他人干擾自己的判斷，且思維非常跳脫的他，講話大多東拉西扯，讓人完全摸不著頭緒，因此婚後的他常常讓老婆感到心累無比，不僅完全不聽老婆的話，還隨心所欲按照自己的想法做事，再加上溝通不順暢，久而久之兩個人說話的次數就越來越少了。

【雙魚座】寵妻指數：80

雙魚男很感性且非常懂得製造驚喜，所以結婚之後他也會一如既往的浪漫十足，不僅逢年過節買禮物，平時也會牢記老婆想要的東西，然後偷偷的買好藏起來，讓老婆突然發現，感動不已。此外，在一些生活瑣事上，他也非常聽老婆的話，不喜歡用強硬的辦法去命令老婆必須得聽自己的，所以跟他結婚，會常常覺得他是溫順小綿羊。