最近臉書突然出現許多「兔兔大軍」，在臉書捲起一波風潮，連國民黨台北市長候選人蔣萬安、無黨籍台北市議員黃郁芬等政治人物也在社群粉專紛紛玩起兔兔哏。其實，「兔兔大軍」的發想源自美國非營利組織「Have A Gay Day」，經由翻譯粉專「Funny Story」分享後才傳進台灣。

Have A Gay Day在2日於臉書分享兔兔，表示「複製這隻兔子，不過要換掉他手上的東西」，截至7日下午15時，共獲得2千多個讚數、3千多則留言；Funny Story在該貼文發出約9小時分享了兔兔，將Emoji從吉他換成珍珠奶茶，只獲得2百多讚、1百多則留言，不過在社群持續發酵下，已成為許多粉專分享的遊戲。

對於兔子遊戲在臉書捲起旋風，昨（6）日Funny Story坦言自己沒想過身邊友人開始在跟風這隻兔子，「莫名引起一陣風潮？！」感嘆自己原來這麼沒有流行的敏感度。

Funny Story的譯者阿亮接受中時新聞網採訪時說明，一直以來都有追蹤Have A Gay Day，本來看到只是想自己留言玩玩，後來想想覺得這很有趣、想跟粉絲們分享，所以就翻譯了，也是希望大家可以知道她從哪裡看到、方便複製，所以選擇用分享打字而非像平常一樣製圖。