鹿港鎮的白海豚媽祖宮重新開幕，喬遷到中山路上的百年古厝，以新面貌，引領認識台灣特有種。（媽祖魚保育聯盟提供／吳敏彰化傳真）

鹿港鎮的白海豚媽祖宮重新開幕，喬遷到中山路上的百年古厝，以新面貌，引領認識台灣特有種。（媽祖魚保育聯盟提供／吳敏彰化傳真）

鹿港鎮的白海豚媽祖宮重新開幕，喬遷到中山路上的百年古厝，以新面貌，引領認識台灣特有種。（媽祖魚保育聯盟提供／吳敏彰化傳真）

台灣白海豚發現20周年，鹿港鎮的白海豚媽祖宮重新開幕，喬遷到中山路上的百年古厝，以新面貌，引領認識台灣特有種，而老建築經修復，注入新生命，讓老屋與生態都得以永續，吸引親子來體驗。

2002年，福爾摩莎鯨保育研究小組首次以科學方式記錄台灣白海豚的身影，確定白海豚主要棲息為台灣西海岸離岸3海浬、水深30公尺以內海域，當時族群量估計為99隻，因受棲息干擾等， 2008年世界自然保育聯盟（IUCN）列為瀕臨絕種等級。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英表示，2013年曾獲環保貢獻獎粘錫麟逝世，媽祖魚保育聯盟創辦人陳秉亨為傳承守護在地的精神，將留下連屋頂也沒有的工作室整修第一代的「白海豚媽祖宮」。

媽祖魚保育聯盟創會理事長陳秉亨表示，白海豚俗稱媽祖魚，因媽祖誕辰前後最容易觀察到白海豚，漁民也相信白海豚是來祝壽，有了這個封號，這座「最環保的媽祖廟」，從2015年6月8日至今，為上萬民眾介紹台灣白海豚的生態知識，每周自發性地清掃老街街道，由於租約到期，與蠻野心足生態協會共同租下鹿港中山路的百年古厝，重新打造第二代「白海豚媽祖宮」。

「白海豚媽祖宮」7日喬遷新開幕，吸引許多親子來體驗，一走展覽館，就看到真實尺寸的白海豚模型，搭配牆面介紹相關白海豚的生態資訊，喚起保育情懷。

海洋保育署副署長吳龍靜、鹿港鎮長許振宏等都到場致詞

，表示保育工作刻不容緩，與漁業署合作，推動廢棄漁網收購，也與保育團體和漁會合作，一接到白海豚洄游通報，就會通知先暫停網撈作業。

媽祖魚保育聯盟創會理事長文魯彬表示，展示牆地圖呈現台灣白海豚棲地，設計互動機關，一起感受白海豚在狹長西部海域，面臨工業開發等各種威脅。坐鎮的環保媽祖像，由原住民雕刻家林新義創作，從2015年起就是鎮宮之寶。

媽祖魚保育聯盟研究員郭佳雯導覽，投入修復的百年老屋，一樓展示台灣白海豚，2樓做為粘錫麟紀念館，並提供文創展，讓鹿港鎮再添參訪新亮點，開幕期間特還邀請到五洲園掌中劇團來展示精緻的布袋戲偶。