烹調蔬果時，有人喜歡切大塊一點，認為口感較佳，但也有人偏好切小塊容易入口。不過營養師程涵宇表示，切大切小除了口感上的差異，有8種蔬果切得越小塊，反而增加了酚類的含量，不僅營養加倍，身體代謝也會變得更好。

程涵宇在臉書粉專PO文指出，把植物蔬果切小塊，能大幅增加蔬果中富含的多酚類化合物（Phenolic Compounds, PCs），而新鮮水果和蔬菜中，超強抗氧化活性的重要來源就是酚類化合物，除了能幫助抗氧化、抗發炎、增強身體保護力、抗病毒和抗過敏，甚至與抗部分癌症有關，還能幫助預防慢性病，例如糖尿病、神經退化性疾​​病和心血管問題。

程涵宇接著列出8種蔬果，只要切小塊就能夠增加酚類化合物的合成，讓酚類的含量和抗氧化活性顯著增加。例如，相較於整顆食物，切小塊後，胡蘿蔔多酚增5.21倍、火龍果多酚增2.08倍、馬鈴薯多酚增1.9倍、青花菜多酚增1.87倍、洋蔥多酚增1.51倍、萵苣多酚增1.45倍、地瓜多酚增1.22倍、芹菜多酚增1.13倍。

程涵宇直言，一旦多酚增加、抗氧化活性增加，不僅有助加強保護力，代謝也會更好，特別是以下6種人不妨試試看：減肥減不下來的人、血糖正在紅字邊緣或是糖尿病族群、工作勞累爆肝族群及肝炎病人、患有膽固醇等心血管疾病者、阿茲海默症和帕金森氏症等神經退化性疾​​病者、罹患人類免疫缺乏病毒者。