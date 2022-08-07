宜蘭縣政府與宜蘭酒廠首度合辦「酒墨飄香─宜蘭縣中小學師生書法聯展」，展出縣內中小學師生的書法作品，藉以發表書法教育的成果。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今（7日）上午10時於宜蘭酒廠紅露藝廊辦理開幕典禮，副縣長林建榮到場勉勵參展師生，現場亦有書法揮毫及書籤贈送等活動。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

書法聯展即日起至8月30日，於宜蘭酒廠「紅露藝廊」展出，共有85件書法作品、29件硬筆書法的作品，總計114件。（宜蘭縣政府教育處提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣政府與宜蘭酒廠首度合辦「酒墨飄香─宜蘭縣中小學師生書法聯展」，展出縣內中小學師生的書法作品，藉以發表書法教育的成果；今（7日）上午10時於宜蘭酒廠紅露藝廊辦理開幕典禮，副縣長林建榮到場勉勵參展師生，在疫情期間讓民眾透過藝術交流來療癒心靈。

該書法聯展即日起至8月30日，於宜蘭酒廠「紅露藝廊」展出，共有85件書法作品、29件硬筆書法的作品，總計114件；參展的學生從小學三年級到高中三年級都有，在百幅作品中，可看到帶有童趣的小學生作品，還有篆、隸、楷、行多種字體並呈的中學生作品，及沉浸於傳統藝術學習的老師，展現深厚功力的書法創作。

宜蘭酒廠廠長徐明國表示，酒廠「紅露藝廊」場域，全年度無償提供給機關學校、藝文愛好等展覽，藉以活化空間、回饋在地，善盡一些社會責任，也嚴謹篩選每次展覽的作品，確保藝廊品質；讓民眾享受廠內散發的酒墨香、欣賞優質作品，來趟心靈之旅。

林建榮說，藝文是精神生活的表徵，書法亦是我國傳統藝術文化，藉由書法教育扶植與推廣向下傳承，深化縣內師生藝文及美感素養，特別感謝宜蘭酒廠提供展覽藝廊場地，讓書法文化如紅露酒香馥郁四方。

教育處長王泓翔指出，縣府多年來致力推動書法教育有成，並在去年「110年度全國語文競賽」寫字項目中大放異彩，國小學生、國中學生、高中學生及社會組的參賽選手都獲得全國特優的佳績，創下歷年來最好的紀錄。

王泓翔表示，培養學生寫書法可陶冶其性格、定心定性，尤其是現在3c充斥的時代，能寫出一手好字的孩子，更是難能可貴，縣府未來將持續推動這項有意義的活動，讓書法藝術在校園扎根。