在共軍演習進入尾聲之際，中共和台灣軍艦周日在台海中線兩側玩起了「貓捉老鼠」的遊戲，雙方各約有10艘艦艇以本當接近的方式沿著海峽中線兩旁航行，當中還有共軍艦艇多次短暫地越過中線，但雙方的表現都相當克制。你來我往數數小時之後，為期4天的中共軍事演習按計劃正式結束。

據《路透》報導，美眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)上周訪問台灣，激怒了中國，中國以首次試射彈道導彈飛越台北上空做為回應，同時有多艘軍艦在台灣附近海域進行壓迫式的近距航行。

據知情人士透露，中國和台灣各約有10艘軍艦在台灣海峽附近幾乎是肩並肩地近距離航行，其中一些中國大陸軍艦越過了分隔雙方的非正式緩衝區海峽中線。台灣軍艦對此予以密切監控，並盡力驅趕，阻止中國軍隊越過中線。雙方表現都相當克制，在海峽中線的一來一往就像海上「貓捉老鼠」遊戲，「一方試圖過中線，另一方阻止，迫使對方處於更不利的位置，最終回到其一側。」

報導引述台灣軍方表示，岸基反艦導彈和愛國者地對空導彈皆處於待命狀態。

中國在台灣周邊畫定了6個區域，從上周四開始進行軍事演習，持續到周日中午結束。中共軍方周六表示，正在台灣北部、西南部和東部進行海空聯合演習，重點是測試對地打擊和對海攻擊能力。美國則聲稱中共解放軍在台灣周圍的演習導致緊張局勢升級。

白宮發言人表示，「這些活動是中國改變現狀作為的重大升級。這種行為是挑釁的、不負責任的，同時也增加誤判的風險。」「中共的做法與美國維護台海和平與穩定的長期目標不一致，與世界的期望也不一致。」

作為對佩洛西訪問台灣回應之一，中國中斷了與美國的各種渠道溝通，包括戰區之間的溝通和氣候變化問題。

台灣軍方表示，參加演習的中共機艦是在模擬對台灣動武，台灣軍方緊急出動戰機，對20架中共軍機進行警告驅撤離，其中包括14架越過海峽中線的共機。此外，台灣軍方還偵測到14艘中共軍艦在台灣海峽附近活動。此外，外島金門與馬祖也出現無人機。台灣國防部說，中共這次演習單方面改變了台海現狀，嚴重破壞了台灣海峽的和平。