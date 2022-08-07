青花驕桃園同德店將於9日正式營運。（青花驕提供）

網路票選奪冠的麻辣鍋品牌「青花驕」，為營造質感用餐體驗，攜手甫獲「香水界奧斯卡」國際A＋OA獨立設計大獎的香水品牌P.Seven，藉桃園同德店9日盛大開幕契機，讓香氣圍繞在餐桌上。

青花驕近期插旗桃園中正藝文特區，承襲一貫新東方美學概念，桃園同德店特別設計「拱形光廊」，綴以幽雅錯落的浮雲線條意象，入門可見「青花驕生啤吧」典雅迎賓，大面落地窗環繞店面，讓原本就寬敞舒適的空間，因著自然採光顯得更為優雅清新；另裡頭設有三間活動式包廂，滿足顧客各種聚餐需求。

不論是哪間門店，少不了經典鍋底及青花椒系列餐點。想痛快釋放，可點鮮麻暢辣的「青花椒麻辣鍋」；想放鬆舒麻，推薦麻味十足的「青麻椒肥牛鍋」；最佳選擇絕對是「青紅鴛鴦鍋」，驚豔視覺同時展現辣的刺激。

桃園同德店將於9日正式開幕，青花驕香露同步於全台門市釋香體驗（暫無販售），邀請美食饕客、香水控一起「香」聚青花驕。9日至9月30日到青花驕全台門市內用，FB／IG公開打卡關鍵字 ＃香聚青花驕、＃青花驕，即可獲得「限量聯名香聚小卡」；加入青花驕官方LINE還能憑券兌換「人氣啤酒」乙瓶。