日本藝人田村淳（小淳）口才伶俐，曾主持綜藝節目《男女糾察隊》為觀眾所知，他一度紅到台灣，與佐藤麻衣和張善為共同主持綜藝節目《絕對不單淳》，之後接下交通部觀光局邀約宣傳台灣觀光，期間與前總統馬英九握手，在台灣有不少粉絲支持，不過他日前遭到日本議員爆料，過去因把到黑道的女人，錄影時當場被人綁架勒索贖金。

不只台灣有YouTuber當上政治人物的先例，日本的YouTuber東谷義和現年50歲，原本經營潮牌服飾、開酒吧、藝人經紀公司，接觸不少演藝圈明星，不過因為沉迷賭博，積欠3億日幣巨債，之後他開設YouTube頻道爆料演藝圈名人隱私，踢爆成田優、綾野剛、新田真劍佑、佐藤健、山下智久等人飲酒內幕，獲得127萬網友訂閱，近期更代表NHK黨代表參選日本國會參議員，以高票當選，創下政壇的奇蹟。

東谷義和近日出書《要死一起死》（暫譯）爆料演藝圈內幕，書中他將田村淳描述為恩人，不過也揭露田村淳當年很風流，「千人斬」事蹟讓許多男人羨慕；據說田村淳曾惹上日本最大暴走族「關東連合」，和成員的女人有曖昧來往，結果錄製節目《男女糾察隊》外景時，對方男友撂兄弟直衝錄影現場，強制關閉攝影機將田村淳帶走，最後還是經紀公司出手付錢和解，田村淳才被安全釋放。

而田村淳在自己的YouTube直播中透露「大致上屬實，不過細節有很大的錯誤」，田村淳表示22、23歲，並且不是錄製《男女糾察隊》節目時發生，且書中的「千人斬」形容有些加油添醋，田村淳默認自己有碰兄弟的女人「那段時期跟很多女人一起玩」，所以出外景被找碴。