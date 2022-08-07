近日中國大陸軍演，有多架次解放軍戰機越過海峽中線，我國空軍也出動F-16V戰機，掛載空射型魚叉飛彈備戰。不過，軍事評論員梅復興點出，現在F-16V的電戰莢艙不具「數位射頻記憶」(DRFM) 技術，不僅戰機無法有效執行接敵作戰的任務，甚至我空軍飛行員一起飛，就可能遭受對岸部署的新一代防空飛彈攻擊之威脅。許多網友看完紛紛詬病「把軍購重押在美國」這點，留言「真的冤大頭」。

梅復興昨（7）日在臉書粉專「鈞事評論（梅復興 臺海安全研析）Taiwan Security Analysis」表示，日前解放軍在台海周邊演習，我國空軍五聯隊也出動4架F-16V戰機，掛載8枚空射型魚叉飛彈備戰。梅復興表示：「該批戰機同時還掛載有 AIM-120中程與AIM-9短程空對空飛彈，並攜掛了ALQ-184(V)11電戰莢艙，武裝外掛構型堪稱我空軍目前最高水準！」

但梅復興也坦言，由於空軍現有電戰莢艙不具「數位射頻記憶」(DRFM) 技術，對於新一代防空飛彈射控雷達與飛彈尋標器等先進威脅所使用之單脈衝測角等技術，已無力反制。事實上，空軍早在十餘年前規劃F-16V性能提升案時，就已明白此重要性並提出了需求，而美國在2011年宣布F-16性能提升的軍售案時，也就批准了三種不同提供DRFM技術的電戰莢艙提升方案。

梅復興說，由於種種原因，電戰莢艙案一再延宕未決。11年過去了，空軍戰機仍舊是掛著跟當年一模一樣，其實已不再能為我戰機提供充分電戰干擾自衛能力的莢艙在執行任務。最後梅復興指出，現在台海風雲日緊，中共軍事威脅步步進逼的今天，實有必要盡快對此明顯迫切作戰需求做出具體處置，「否則，不僅戰機無法有效執行接敵作戰的任務，甚至我空軍飛行員一起飛就可能遭受對岸部署的新一代防空飛彈 (現在還包括共軍在航艦艇) 攻擊之威脅」。

此篇文章一發出後，許多網友在貼文及《YAHOO新聞》連結下方留言表示，「這就是友誼堅若磐石的朋友賣給你的武器？」、「古董只是高價而已，別期待性能」、「美國賣給台灣都是二手的、這樣飛機算先進嗎...」、「台灣把軍購重押在美國，現在遇到難題了吧！」、「非常好的提醒…台灣要趁此一機會、好好檢討改善」、「台灣花錢買的都是舊貨，且要隨代更新」、「冤大頭！執政黨吹噓採購新進裝備？花拳繡腿」。