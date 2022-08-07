邱慧雯自曝曾慘遭劈腿。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》9日晚10點將播出「我怎麼這麼命苦？好男人都去哪了？！」主題，邱慧雯、陳玉婷等女星自曝曾被劈腿、為愛癡狂的悲慘經驗。

邱慧雯回憶當時跟前男友交往第3年，對方因工作搬至北京，但她不想談遠距戀愛，只好愛相隨，「可是剛過去沒工作，我就幫他打理家裡，結果他有天跟我說，『我不知道要欣賞妳哪一點』。」面對男方態度大轉變，讓邱慧雯起了疑心，果真抓包對方偷吃。

但讓邱慧雯更生氣的是對方超渣行徑：「他說如果妳不在意，我們這樣繼續也Ok，因為他想要有保母照顧他，同時又有新鮮感的女生。」吳宗憲一聽猛搖頭：「我當時把妳介紹給漢典，妳跟漢典（在一起）應該就不會遇到這種事。」而邱慧雯笑說，是因為陳漢典遲遲不敢出手，兩人才沒下文。

陳玉婷則分享讀大學時認識一位夜店公關，並與對方發生關係：「那是我的第一次，所以我覺得發生關係，就一定有（情侶）關係，但他不想要負責，可是就算這樣，我也是喜歡他的。」此話一出，立馬讓全場「炸鍋」，連吳宗憲都氣憤表示：「妳如果是我女兒，我真的會給妳兩巴掌！」

而陳玉婷為了氣男友，還曾故意到夜店讓其他男生搭訕，不料卻弄巧成拙，差點被騙去旅館：「我打電話叫他來救我，他就說我在上班，妳自己搭計程車來找我。」錄影來賓聽了都覺得又氣又心疼。