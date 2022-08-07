在當地種植龍舌蘭景觀植物的青年楊博皓，住家前可見綠意盎然的龍舌蘭庭院。（張毓翎攝）

竹埔社區張聖宮前的宋江館，兩側壁堵刻了梁山108條好漢，不僅人物栩栩如生，動作和服飾造型不一，非常特別。（本報資料照片）

台南市鹽水區竹埔社區不僅擁有鴿笭文化，還有張聖宮、陶板詩詞小路、忠想101等特殊建物，區公所今年透過台南市社區營造計畫，挖掘更多竹埔特色，並轉化為體驗遊程。在當地種植龍舌蘭景觀植物的青年楊博皓，住家前可見綠意盎然的龍舌蘭庭院，他期待透過這次參與串聯，一同帶動社區旅遊人潮。

竹埔社區是位於鹽水南側的一個傳統農村，包含竹子腳和天保厝2個聚落，而竹子腳聚落的信仰中心為張聖宮，其廟口前的宋江館，兩側壁堵刻了梁山108條好漢，不僅人物栩栩如生，動作和服飾造型不一，每位好漢都搭配1隻蛇的浮雕，非常特別。

除了這座有特色的宋江館之外，竹埔國小時鐘座造型典雅，具創校和校友紀念的歷史價值，2009年獲審查通過列入歷史建築。另，社區還有陶板詩詞小路、忠想101、魏家古厝等景觀建物，卻鮮少有外地遊客造訪。

鹽水區公所今年運用台南市社區營造計畫，精進現有導覽志工的導覽技巧，並安排資深導覽人員帶領導覽志工，尋訪較不為人知的特色老店和祕境景點，並推出不同的小旅行路線，其中1條小旅行路線，由竹埔社區發展協會與公所導覽團隊共同推出。

公所導覽團隊現有近30位成員，裡頭有退休校長、老師，現職的公教人員，資深導覽員、文史研究者，各臥虎藏龍、各懷絕技，將透過鄉野傳說、耆老說法、歷史證據，對各景點一一解說。

當地參與遊程串聯的楊博皓說，他從事龍舌蘭和虎尾蘭等景觀植物種植，還種出「櫻桃巧克力脆片」、「薰衣草夫人」等罕見的夢幻品種，以往大多透過網路行銷，他說，未來有機會能與社區合辦參訪體驗課程，相信是社區與店家的雙贏。