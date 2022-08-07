行政院長蘇貞昌（前）7日到高雄視察新台17線工程進度。（林瑞益攝）

為了讓高雄民眾的交通更加便利，以及未來台積電等的發展，原台17線道路路幅受限，高雄市政府規畫開闢截彎取直的南北向濱海聯外道路新台17線，行政院長蘇貞昌7日南下視察工作進度。民進黨立委劉世芳提議，希望能增設第二條高速公路，分散車流。

陳其邁感謝國防部、行政院的支持，及立委在中央協助爭取預算資源，打通高雄南北任督二脈，促進交通便利。

新台17線北起橋頭區典昌路，南至左營區南門圓環，全長約7公里，以德民路為界，分南北二段階段性辦理開闢，其中北段已於日前通車啟用；至於南段的部分，陳其邁說，南段牽涉到海軍精神堡壘、北極殿等，推動上遭遇瓶頸，所幸有國防部及蘇院長的支持。

高雄市工務局說，新台17線北段由內政部營建署補助工程經費，由工務局新建工程處續辦設計施工作業；南段經多次與海軍協調後，其中，德民路至中海路路段已爭取今年營建署生活圈計畫執行，道路工程經費約8億9384萬元，預計明年7月動工，2016年3月完工。

立委劉世芳致詞時表示，感謝中央支持地方建設，希望經費多多益善。此處也兼顧排水設施，感謝軍方配合。考慮未來的大南方發展，解決台南到屏東的交通問題，劉世芳建議蘇貞昌增設第2條高速公路的規畫，仿效北部的五楊高架道路方式，分散車流，請行政院的交通專業同仁規畫。