台南最美麗的風景是人！日前台南下著傾盆大雨，有位阿婆下班經過奇美醫院旁的永康陸橋時，車子不慎進水熄火拋錨，只好頂著大雨慢慢的往前推，正好有位開著BMW男子見狀，便臨時將車子打雙黃燈停在橋上，趕緊下車幫忙推車，溫馨又感動的場景被拍下，網友大讚「好人一生BMW換不完」、「這種男人帥到掉渣了」。

臉書社團「爆料公社」轉貼1則貼文與1張照片，照片中疑似在台南永康橋上，由於當天下著傾盆大雨，有位穿著紅色雨衣的阿婆疑似機車拋錨推著車子，然而，還可以看見有位開著BMW的白衣男子，將車子暫停在橋上，下車幫忙阿婆推車，其畫面暖心又感動；臉書社團也在貼文寫下「雨天遇好人，人間溫暖，這才是真正富有的人」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「好心人一生平安」、「好人一生BMW換不完」、「這種男人帥到掉渣了」、「我長大也要開BMW」、「謝謝這位善良的哥」、「永康奇美橋？」、「下大雨真的沒幾個人做的到能下車幫忙」、「社會處處有溫情」、「好心有好報」、「台南最美的風景」。

另外也有網友現場直擊當下情況，他表示這是發生在台南奇美醫院旁的高架橋，經過時看見阿婆機車故障，BMW男將汽車打雙黃燈，便在下著非常大雨的情況下去幫忙牽車，看到這樣的情景「只能說非常讚」。

這則貼文也釣出當事人阿婆與她的兒子回應，阿婆兒子表示「我媽車子壞掉，推太久，因而身體狀況不佳，真心感謝那位好心人士的幫助」；而當事人阿婆也感謝BMW男表示「下著大雨，照常下班路線，上奇美醫院旁路橋，『機車進水熄火』，退也不是，只好慢慢推車，流水阻力，機車重力，手無扶雞之力，邊推邊喘，天地宇宙送來好心人，淋雨幫忙推車，後面汽車慢行，推至橋下，還幫忙把車停好，深深感恩好心人的幫忙~因為我就是那位『阿婆』」。