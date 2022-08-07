全聯去年中元檔期業績破百億元，主力銷售商品為飲料、罐頭、麵製品、休閒食品等乾貨類別。（全聯提供）

全聯麗滋Ｘ可口熱銷必拜箱，129元。（全聯提供）

家樂福履歷冷凍午仔魚一夜干，79元。（家樂福提供）

家樂福19入台糖蜆精，949元。（家樂福提供）

愛買量販中元節飲料熱銷冠軍黑松沙士600MLＸ4瓶，原價132元，特價89元。（愛買提供）

本周五12日就是中元節，公司行號、家庭各項普渡採買也陸續完成，量販業者統計，普渡品銷售冠軍仍以黑松沙士、統一肉燥麵、鱈魚香絲等老牌商品為最大宗；超市也推出最後加碼，除多項商品買1送1外，還有福利點點數高回饋，在疫情共存下，中元業績可望超越去年。

全聯指出，去年中元檔期業績破百億元，主力商品為飲料、罐頭、麵製品、休閒食品等乾貨，為成長力道最強勁類別。而今年中元商品線上線下都祭出破盤價，如食品、用品、生鮮皆有多樣買1送1，最低5折起，至今業績已較去年同期成長10%；另因天氣炎熱加持，帶動冰品與飲料業績同步上揚，已較去年同期成長超過15%，預計在中元前最後一個周末的加碼回饋下，整體業績能超越去年。

全聯本次整合線上線下資源，其中「PXGo！全聯線上購」即起至8月11日止，使用PX Pay儲值金支付單筆每滿1000元，贈1000福利點，比實體門市多加碼200點；同時購買中元爆殺專區商品，單筆消費滿100元，再贈100元預購折價券，可提前下單中秋節預購。另至8月12日前，登入「PXGo！全聯線上購」可參加「一抽入魂有保庇籤詩」免費抽獎，人人有獎，有機會獲整單免費。

愛買量販統計中元檔期初期銷量排行，飲料類以黑松沙士最受歡迎，第2名是波蜜靠茶四季青茶，第3名可口可樂；餅乾類如自然之顏香蔥蘇打餅乾、北海鱈魚香絲、華元大吉利超值包都是銷售前茅；泡麵類冠軍為統一肉燥麵，再來是統一來一客鮮蝦魚板、維力炸醬麵。

愛買在8月11日中元節前一天，單筆消費滿2000元享9折十足抵用現金券回饋、滿2100元回饋210元、滿2200元回饋220元。

家樂福祭出中元祭拜所需的「三牲」雞、豬、魚，組合含烤全雞、炸魚、烤鹹豬肉，1組598元，還有來自北海道的履歷一夜干，最低1包79元。