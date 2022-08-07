1名女網友日前因月經到來，吃了止痛與安眠藥後，在家中沙發沉沉睡去，醒來發現腳上和衛生棉上「爬滿螞蟻」，發文問網友說螞蟻真的會吃月經嗎？不少網友紛紛留言都有類似經驗，醫師則稱經血、分泌物及代謝物其實算是螞蟻的養分，但若身體還伴隨出現其他不適、異常症狀，仍有可能為尿糖問題。

該女網友在Dcard上發文，她今年暑假回家發現家中到處都有螞蟻，她趕緊做驅蟲、放螞蟻藥等措施，地板沙發每天都拖跟擦，螞蟻也漸漸變少，日前她因為生理期，吃藥後躺在沙發上睡去，起床後到廁所，迷糊之後發現馬桶墊上有爬螞蟻，順勢看到自己的腿上與衛生棉上已「爬滿螞蟻」。

1名女網友日前因月經到來，吃了止痛與安眠藥後，在家中沙發沉沉睡去，醒來後卻發現腳上和衛生棉「爬滿螞蟻」，發文問網說螞蟻真的會吃月經嗎？（翻攝自Dcard）

該女網友隨後趕緊去沖洗下體，她事後PO文分享此事，問說否需要就醫，「我真的沒想過螞蟻會吃月經…也沒想到止痛藥可以讓人無感到這種地步」，文章標題更寫「下體變成蟻巢」，隨即引起網友討論。

其他網友留言「好可怕…感覺就滿滿心理陰影」、「話說上次買某款衛生棉也爬螞蟻」、「我之前丟衛生棉跟眼睛受傷紗布上的分泌物都有很多螞蟻！尤其是紗布那個」、「螞蟻真的會吃月經，有一次不小心滴到地板忘記擦掉，再看到的時候螞蟻已經在吃了」；不過確實有醫師表示，使用過的衛生棉含經血、分泌物及代謝物，對螞蟻來說算是豐富養分，若擔心是糖尿病可就醫檢查。