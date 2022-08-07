印度一名通緝犯30年前涉嫌犯下竊盜和謀殺罪，在境內躲了將近30年，生活卻是多采多姿，愛情、事業兩得意，期間娶了老婆並育有3個孩子，更演出28部低成本電影，飾演警察的角色，精湛演技因此累積不少粉絲。

綜合BBC、《印度斯坦時報》報導，65歲老翁普拉卡什（Om Prakash）於1992年和同夥隨機搶劫一名機車騎士，還把人給殺了。事後只有普拉卡什順利躲過員警追捕，從此被列為「頭號通緝犯」，懸賞達25,000盧比(約9,400新台幣)。這並不是他人生唯一的汙點，此前已是竊盜慣犯的他，多次鎖定機車、汽車下手，連縫紉機也不放過。

普拉卡什過去服役於國家陸上戰鬥部隊，因曠職整整四年才遭解雇。有別於其他通緝犯每天提心吊膽、過著戰戰兢兢的生活，30年來，普拉卡什憑著「政府文件」獲得嶄新的未來。待在北方邦高調發展自己的事業版圖，在28部低成本電影都能看到他的身影，演出警察、搶匪、村長等角色，成為當地小有名氣的演藝B咖。

此外，他與妻子結婚25年隻字不提過往，直到上周警方破門逮人時一切才真相大白，家人太過震驚以至心情久未平復。法網恢恢、疏而不漏，幾十年的好運終於耗盡。警方透過兇嫌的通訊軟體嗅到氣味，表示「所有文件都有他和他父親的真名才露出馬腳。」