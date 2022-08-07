嘉義縣長翁章梁觀賞受助家庭的作品。（廖素慧攝）

嘉義縣長翁章梁期勉受助家庭繼續開創精采人生。（廖素慧攝）

嘉義縣開辦弱勢家庭資產累積脫貧方案，每個輔導案家3年為1期，12年來共辦理4期陪伴56家戶開創新生活，有受助者蛻變為社區講師，有單親媽媽創業自給自足，7日發表成果互相交流生命故事，縣長翁章梁期勉大家繼續創造精采人生。

為改善經濟弱勢家戶的生活，嘉義縣政府與嘉義縣紅十字會合作，希望幫助中低收入能夠自立脫貧，開辦「弱勢家庭資產累積方案」打造夢想存摺，內容有資產累積、理財課程、技能培力、成長團體、親子活動、就業宣導等，參加方案者必須配合上課、每月儲蓄，3年為1期。

翁章梁表示，每一期3年的方案結束，符合規定者可領取1比1的提撥款，3年至少存7萬2000元，縣府相對提撥7.2萬元，實際可獲得14萬4000元，用這筆存款作為未來的理財規畫。

翁章梁說，這個脫貧方案不但能累積存款，還能促進弱勢家庭在就業、就學、創業、財務管理能力、親職能力、人際互動能力及支持網絡等方面有更多可能性，協助他們跳脫現有困境，而能自立更生。

周姓單親媽媽接受這個弱勢家庭脫貧方案輔導3年有成，學到一技之長，還創業開自助餐店扶養4個孩子長大，她說，很感謝在最艱困的時候有這個方案，讓她能開創新的人生。

林姓婦人書寫自己的心境提及，每次上課心情放鬆又有收穫，並自我勉勵「大路走盡還有小路，只要不停地走，就有數不盡的風光」。

嘉義縣紅十字會長陳宏基表示，此次成果展都是由脫貧方案個案自行設計與編排，讓社會各界能看到他們超越夢想、展現自我的精采故事，紅十字會會持續推動脫貧相關服務，協助更多需要幫助的弱勢家戶。