相信許多人都曾注意到，身邊有些人對自己的事情不親力親為，習慣指手劃腳，要求別人為自己做苦工，甚至把別人的好心當作理所應當，命理專欄《旺好運》就點名雙子座、天蠍座、獅子座不僅有光說不做的壞毛病，還愛使喚別人，長久下來人緣恐怕越來越差。
第三名：獅子座
獅子座本性就是把自己當成王，所以使喚別人對他們來說只是基本該會發生的事情，他們認為自己就是要被伺候，且不能受到任何委屈，在任何場合也都希望自己是能當領導的那一方，有一種想要控管大權的心態。
第二名：天蠍座
天蠍座就是天生的只會說不會做，因為他們有一張聰明的頭腦，只會挑簡單的事情去做，那就是「說」，他們不僅會命令、使喚別人，還懂得在適當時機全身而退，非常懂得靠嘴且不費勞力就能拿到自己該有的酬勞。
第一名：雙子座
雙子座內心很渴望成為各領域的佼佼者，但他們心理上帶有很強的優越感，加上本性其實比較懶散一些，所以即便是很小的事情，他們也要使喚別人去做，長期下來不僅敗壞人緣，還有可能會變得一無是處。
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