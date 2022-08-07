國史館今天在臉書貼出台灣憲法學會前理事長許慶雄日前的演講內容，強調聯合國與國際社會都認定「中華民國」已經由北京政府代表、繼承。台灣維持現狀是自己否定是國家，甚至自願成為中國的一部分，只有制定憲法才能使台灣成為國家，這段內容引發外界爭議。網友痛批「果然是三合一敵人，要消滅中華民國的就是中共和民進黨」。

國史館上個月14日邀許慶雄以〈民主國家與憲法〉為題進行演講，今天在臉書登出上述內容。國史館也在簡介中刊出，世界上的國家都會有憲法，但是只有50多國是有民主法治憲法的國家。

演講的簡介中表示，國家與憲法之相互關係為何，為什麼有憲法的國家不一定有憲法？為什麼中華民國憲法體制在台灣實施，使台灣無法成為有憲法的民主國家，甚至對台灣形成重大危害？

文中反問「中華民國」是什麼，聯合國與國際社會都認定「中華民國」已經由北京政府代表、繼承，為何台灣各界人士都不知道？台灣維持現狀是自己否定是國家，甚至自願成為中國的一部分，只有制定憲法才能使台灣成為國家。「台灣憲法學會許慶雄教授將以事實證據、學理分析說明這些問題」。

國史館也貼出許慶雄當天的演說摘要影片，許慶雄表示，目前國際社會像是美國有很多學者、智庫和國會議員等政治人物，開始出現主張要承認台灣，讓台灣真正可以參與民主法治國家的陣營，共同對抗專制體制。

他說，國際局勢己經形成這樣，要求不能放任台灣被欺負被孤立，但台灣卻無動於衷，還是喜歡中華民國，還是維持一個中國的現狀，憲法也不改。

許慶雄引日本為例，為了一個自衛隊，日本都要修憲了，他主張，我們為了解決中華民國這種嚴重的問題，外交政策也可以告訴十幾個邦交國，他們一定會承認台灣，我們為何不做？如果台灣不站出來主張與中國無關，各國要承認台灣很困難，因為各國無法強迫你獨立，為台灣建國必須要靠台灣人民自己站出來。

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這段內容引來網友留言痛批，「真的有夠誇張，拿了中華民國的薪水，又不承認中華民國？還真的是為五斗米折腰！」還有人砲轟「中華民國國史館又花納稅人的錢請反智團體來宣傳了」，質疑因為沒啥人支持反智論點，就自己扣了一頂「台灣人都不知道」的帽子然後開始扯，「可惜事實上大多數人是都知道而支持中華民國，反而不認同這種反智團體謬論」。