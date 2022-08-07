近日中國大陸的軍演，讓台海局勢升溫，同時引爆各界討論。媒體人「逆風的烏鴉」今（7）日就在臉書上表示，這與其說是中共的軍演，不如說是「中美聯合軍演」，逆風的烏鴉認為，美國在台海戰爭時是不是會出兵保台，此時就是最好的觀察點。

逆風的烏鴉表示，如果比較1996年飛彈危機和這次中共軍演，除了背景和演習區域、軍力，他認為最大的不同，「是96年飛彈危機時，美國派遣了獨立號、尼米茲號兩個航空母艦戰鬥群來巡弋，甚至穿過了台灣海峽」，此舉直接使中共原先想拿下我們外島示威的希望落空。逆風的烏鴉坦言，「背後原因，當然就是以當時美國和中共的軍力對比，在美國介入下，中共是沒有任何勝算的」。

逆風的烏鴉說，但這次中共軍演，讓美國畫的海峽中線從此成為具文，演習區直接在中華民國領海內，如果以緊張程度來看，是超過96飛彈危機的。但相對於此，直到現在，美國的雷根號航空母艦戰鬥群還只是在東部外海很遠的地方巡弋，看不出有在演習期間進入台灣海峽的打算。逆風的烏鴉坦言，這一次在外圍巡弋，美國不再「秀肌肉逼中共收手」，意味的就是兩方軍事差距的拉近，已經不會讓美國抱持「即使擦槍走火也必勝」的把握了。

逆風的烏鴉也拿出日前媒體報導，說美國表示美國軍艦會在未來幾周進入台灣海峽。逆風的烏鴉認為，「這個訊息，戰略意圖就更明顯了」，「未來幾周」的時間點，中共的演習很大機率早就結束了，此時進入台海的意義是什麼？恫嚇解放軍嗎？人家演習早就結束了，要恫嚇誰？表示對台灣的支持嗎？背景同前，如果要展現支持，應該是演習期間來吧，怎會演習結束後了才來。

逆風的烏鴉指出，所謂的「未來數周會進入台海」，要演練的就是在解放軍侵台後的如何「收尾」。如果那時候台灣守住了，則可能有限度地給台灣一些軍事支持；如果台灣那時候已經投降了，那美軍就是來看是否能夠創造失去台灣後最好的條件，如此而已。所以逆風的烏鴉認為，「要觀察美國在台海戰爭時是不是會出兵保台，此時就是最好的觀察點」。

最後逆風的烏鴉也說，如果美國在此時派航空母艦戰鬥群或其他軍艦到台海巡弋，他就可以相信美國「可能」會在台海戰爭打響的第一時間，以軍事力量支援台灣，否則就是要台灣「自求多福」，能撐多久是多久。