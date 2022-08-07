午後大雨受困 嘉義葫蘆峽谷傳17名遊客待救援 18:012022/08/07 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣葫蘆峽谷。(中時資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義山區午後大雨溪水暴漲，番路鄉草山村葫蘆峽谷滑水道今天下午傳出有17人旅遊團客受困，消防局5點多獲報後已出動7個分隊趕往現場搶救，目前尚未傳出有人員受傷。 2022誰來做老大》嘉義縣長 王育敏喊決戰百日 贏回嘉義 嘉縣運動場館翻新 迎10月全民運 嘉縣全民運開幕場地 田徑場場館將走OT促參委外 #嘉義縣 #葫蘆峽谷 #旅遊團客消防 #搶救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 煤礦場崩塌恐9人受困搶救中 墨西哥總統推文集氣 09:332022/08/04 國際 嘉縣外籍看護工到宅指導、管路安心計畫 獲審計部地方優良實務評選 19:562022/08/02 生活 高鐵嘉義站前5.4公頃地上權案 8/17辦線上招商會 16:432022/08/03 財經 嘉義縣台3線自小客車翻落30公尺深 1男1女送醫不治 2人受傷 18:392022/08/06 社會 國民黨嘉義縣長參選人王育敏：嘉義女兒回嘉 決戰百日 12:352022/08/06 政治 嘉縣府連12年助弱勢家庭脫貧 受惠民眾感動分享 17:382022/08/07 社會 台中釀食音樂響宴 邀觀光客體驗文化藝術美食 14:052022/08/03 生活 王育敏獲徵召選嘉義縣長 文傳會主委將換將 14:452022/08/03 政治 嘉義高鐵特區 地上權招商案啟動 04:102022/08/04 產業特刊 嘉縣同濟中學轉型 開學後無國一生 04:102022/08/05 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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