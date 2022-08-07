路口感應器能偵測到車輛位置，進行號誌上的變更，加快救援效率。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市運作「消防一路通」計畫，119勤務派遣將車輛準確位置，傳給交通局控制中心，再由控制中心系統自行做號誌變更。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

「消防一路通」計畫實施，能看到遠處還是紅燈，但前方路口已轉綠燈。（高雄市交通局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市近年致力於將交通管理與科技結合，藉此改善交通亂象，近期多個項目備受定，還榮獲智慧運輸大會名人堂大獎，其中之一是對於救護車輛通行的創舉，由於救護車輛常常與時間交戰，趕到事發現場救援，但在趕往救援途中常與用路人發生車禍，造成憾事發生。高雄市交通局對於此採用車聯網、5G等科技來建立路口防撞幫助救護車輛通行，加快救援效率外，保障救護人員安全。

據統計，全國2019年至2021年共發生295件車禍，其中在2020年2月時，鳳翔分隊水箱車出勤時，在鳳頂、過埤路口與一輛聯結車擦撞後翻覆，釀成1死4傷悲劇。

2021年交通局與消防局合作選擇在鳳頂與過埤、鳳頂與保生、鳳頂與過雄、鳳頂與頂庄等4處路口試辦建置緊急車輛優先通行號誌系統，在鳳祥分隊的消防車及救護車上安裝機台，機台內有應用資通訊、車聯網等技術，救護車輛到達路口前，路口接收器會收到訊號，再對路口紅綠燈進行調整，讓救護車輛到達路口時，確保通行方向為綠燈、其他行車方向為紅燈。

智慧運輸中心主任王志綱表示，根據系統自2021年10月開始運作，初步分析可減少緊急車輛行駛該路段的通行時間約28％。目前消防分隊轄區最遠救援目的地約為15分鐘車程，經過系統上變更號誌快速通過，能減少到達救護地點約4分鐘的時間。

另外一個為今年3月正式運作「消防一路通」，計畫選定於高雄「亞灣5G AIoT創新園區」周邊道路為試驗場域，區域內包含阮綜合醫院及成功、前鎮消防分隊等分隊，實施路口包含中華五路與四維四路口至正勤路口、及四維四路與成功一路至中華四路口共12個路口。

主要是透過救護車輛上的5G機台，搭配GPS技術，從119勤務派遣將車輛準確位置，再將位置傳給交通局控制中心，再由控制中心系統自行做號誌變更，因路段在5G收訊範圍內又是主幹道，訊息傳送上能即時且切換方便。

王志綱表示，據統計「消防一路通」的計畫能節省約25％行車時間，目前有採更多消防分隊來投入進行量的統計，經觀察此計畫擴散性較佳，消防署考慮未來會再增設。