場場都是決戰！企業射箭聯賽季後賽席次卡位戰白熱化，7日進行例行賽第十二輪賽事，首戰協會青年隊維持昨日好表現以4比1擊敗新北凱撒，排名第四的台南射箭隊與第五的寒舍集團正面交鋒，寒舍集團以4比1擊敗台南射箭隊，寒舍擠下台南射箭隊進入季後賽席次。霸主新竹市愛山林則是穩扎穩打，以4比1力克台中銀行，拉開與第二名協會青年隊的差距。

首戰由戰績突飛猛進的協會青年隊出戰新北凱撒，協會青年隊延續昨日的火燙手感，蘇思敏與劉泰言成攻擊箭頭，一路過關斬將，帶領協會青年隊以4比1擊敗對手拿下勝利，繼續往龍頭邁進。

賽後蘇思敏表示，賽前教練提醒持弓手的角度會讓箭偏向左下角，熱身時有對此調整，今天才能射出九支十分箭。目前拿下十分箭后的蘇思敏補充，目前暫居第四，希望今天的九支箭可以縮小差距，但重點還是將心情放輕鬆，成績才連帶提升。

次戰上演「季後賽卡位戰」由第四的台南射箭隊迎戰第五的寒舍集團，昨日寒舍集團賽後全員修眉「開運」，試圖一吐昨日悶氣。開局寒舍連下兩城穩定軍心，雖台南射箭隊混雙扳回一城，但寒舍穩住陣腳再下兩城，終場寒舍以4比1拿下勝利，成功擠下台南射箭隊暫居第四，力保季後賽席次。

賽後寒舍「一哥」魏均珩表示，今天大家的動作掌握度比昨天好，調整速度快很多，完成今年國際賽的任務後，準備重心回歸聯賽，將自己準備好，在季末加緊腳步，成績上再繼續提升。

本輪壓軸戰由新竹市愛山林對決台中銀行，本場新竹市愛山林展現王者風範，以4比1擊退台中銀行，隨後兩隊進行女團與男團補賽，台中銀行以5比4與5比3拿下兩點，積分上不無小補，以19分與彰化銀行並列第六。

賽後愛山林郭紫穎表示，從國際賽中的經驗學到如何更快的進入比賽狀況，對於風向的掌握也越來越好，希望可以延續下去，在未來的比賽拿下好成績。