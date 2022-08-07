一個人有沒有家教，透過用餐時的動作就能略知一二，就有網友列舉8項餐桌NG行為，好奇「餐桌上什麼行為會顯得沒家教？」，結果眾人一面倒點出1舉動非常不衛生，讓人想要翻白眼。

一名網友在PTT女板發文表示，用餐時有不少NG行為，像是「舔盤子和碗底」、「筷子直插在食物上」、「不用公筷，而是用自己筷子夾」、「狼吞虎嚥吃超快，3分鐘以內就把上的菜吃完」、「咀嚼嘴開著還邊說話」、「飲料裡用吸管吹泡泡」、「打嗝完全不遮」、「吃不完卻在玩食物」，好奇哪一項是會被認為沒家教的呢？

貼文引起熱議，其中最多人無法接受「打嗝完全不遮」，認為此舉非常不衛生，「打嗝真的不行」、「非常之討厭打嗝不遮」、「噁心又散佈病菌和病毒」、「也太母湯⋯會想翻白眼的舉動」、「我真的反感」、「飛沫即使沒病毒一樣很噁」、「之前還有人說打嗝沒什麼，明明就臭的要死」、「打嗝不遮是極度沒水準」。

另外也有部分網友認為「發出咀嚼聲」很沒家教，「只要聽到有人吃東西出聲音就理智斷線」、「在那邊發出嚼嚼嚼的聲音」、「咀嚼不關上嘴巴」、「嘴巴張著咀嚼還發出聲音」、「吃東西一直發出聲音」、「吃完飯剔牙發出嘖嘖聲」、「吃東西跟豬吃飯一樣嘖嘖嘖啾啾啾」。