貳樓餐飲集團創辦人黃寶世默默行善，因緣際會下認識財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會，響應不讓孩子因為家庭經濟因素而犧牲受教權，他在2021年初加入認助人行列，捐贈300萬元認助金，一共幫助63位台北市的弱勢學生。

為迎接父親節，他暖心邀請受認助學生到旗下貳樓餐廳聚餐，藉此機會，北市教育局長曾燦金帶領受助學生，獻上手繪卡片，向「認助人爸爸」說聲父親節快樂，表達誠摯謝意，場面相當溫馨熱鬧。

黃寶世創辦人年輕時在餐飲業打工，白手起家的經歷，讓他有感社會資源分布不均，經濟弱勢的孩子翻轉不易，為讓愛心更有效率送到需要的孩子手上，盼透過認助清寒學生，讓孩子在成長過程不致於為了溫飽而輟學或放棄探索潛能的機會。

教育局指出，黃寶世捐助了300萬，共認助了63位孩子，包含國小、國中到高中的學生，其中有38位學生每月生活費2000或3000元、25位學生每學期學費5000元，讓這群孩子能安心就學。

教育局說，認助的孩子多來自單親或隔代教養家庭，或家中經濟來源突遭重大意外，黃寶世加入認助行列時，正逢新冠肺炎疫情嚴峻，許多弱勢家庭因此陷入經濟困境，受認助的楊同學，由母親獨自撫養3個小孩，楊母從事室內設計工作受疫情影響收入大減。

教育局指出，但是楊同學從小對音樂有興趣，要學音樂所費不貲，升上高中後，接受認助才讓她減輕學費負擔，繼續學習往夢想邁進，她也獻上小提琴演奏《感恩的心》，透過悠揚琴聲表達心裡滿滿的感激。

黃寶世表示，與孩子的交流讓捐款更有意義，他鼓勵學生找到自己喜歡什麼並要有企圖心、勇於挑戰累積經驗，「不要用別人的眼光決定自己的價值」，並期盼孩子長大能夠延續善的循環。

曾燦金表示，黃寶世賢伉儷的善款義舉與對孩子的溫暖關懷，令人感動與敬佩，台北市需要幫助的弱勢家庭其實比想像中的多。基金會去年認助人數有1934人，今年至7月為止，已認助1947位學生。

曾燦金說，受新冠肺炎疫衝擊影響各行各業經濟更陷入困境，已連續2年受認助學生數增加5％，弱勢家庭或孩子更需要社會大眾持續伸出援手，協助這些孩子完成學業，透過教育來扭轉經濟劣勢。

曾董事長呼籲社會各界加入愛心認助的行列，每個人可以評估自己的能力，用不同方式幫助弱勢家庭的小朋友。相關認助資訊請洽教育局認助清寒學生基金會，電話：2727-5925或臉書或LINE搜尋台北市政府教育局認助清寒學生基金會。