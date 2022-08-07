青草湖國小的合唱團今天也受邀到新竹市議會，獻唱天籟之音，讓模範父親們歡度不一樣的父親節。（新竹市議會提供／陳育賢新竹傳真）

明天8月8日是一年一度的父親節，為了表達對父親們的謝意，新竹市議會特別在父親節前夕邀請模範父親們來到議事廳，除了贈匾表揚之外，也邀請到青草湖國小的合唱團獻唱天籟之音，讓模範父親們歡度不一樣的父親節。

新竹市議會議長許修睿表示，非常歡迎所有的模範父親們在特別的日子來到議會，以往議會給外界的刻板印象是嚴肅的、有距離的，他認為應該讓更多人有機會親近議會，了解議會與議員們平常在做些什麼事，這也是民主素養的培養。

這幾年來新竹市議會也陸續邀請許多民間的團體來到議事廳參觀、拍照，但今天最特別的是青草湖國小合唱團也受邀來到議事廳，為模範父親們獻唱歌曲，以表達對天下父親們無限的謝意與敬意。

今天共有18位模範父親在家人、里長、社區理事長的陪同下來到議會，大家幾乎都是第1次進入議事廳，對於在媒體才看的到的議事廳相當好奇，也首次體會議員們坐在質詢席的感受。

許修睿除了表達對模範父親家庭的歡迎之外，也一一頒贈模範父親的匾額，感謝父親們對於家庭與社會的貢獻與付出。

許修睿指出，父親大多都是一家之主，背負起照顧整個家庭的責任，所以父親跟議事廳一樣，都給人嚴肅的錯覺，但隨著時代的變遷，父親的形象也跟議會一樣，逐漸轉變中，很多爸爸都可以跟小孩保持亦師亦友的關係，平易近人，也是親子關係的良好示範。

今天特別前來表演的青草湖國小合唱團，成立有8年的時間，征戰全國，幾乎每年都是新竹市合唱比賽的第1名，代表新竹市參加全國各項合唱比賽也獲得優等佳績，在校長周雯娟、家長會長林汶蓉與指導老師溫懿珊的帶領下，青草湖合唱團也首度來到新竹市議會議事廳獻唱，天籟美聲餘音繚繞。

合唱團的小天使們今天在表演完時，更一一贈送向日葵給每位模範父親，場面相當溫馨。

值得一提的是，高峰里模範父親林銘賢除了擔任鄰長，也是社區巡守隊與環保志工隊志工，熱心公益，但在父親節前夕不幸往生，許修睿今天上午特別親自把模範父親匾額「父德楷模」送到靈堂由家屬代領，以告慰其在天之靈。