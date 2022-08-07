2022年「第31屆金城盃籃球賽」經過6天34場鏖戰，今（7）日下午圓滿結束。圖為精彩賽事之二。（金城鎮公所提供）

菁英組由戰績六勝一負的能仁家商贏得冠軍，獲得新臺幣3萬元及獎盃一座。（金城鎮公所提供）

社會組由烈嶼鄉公所贏得冠軍，獲得獎金新台幣2萬元及獎盃一座。（金城鎮公所提供）

2022年「第31屆金城盃籃球賽」經過6天34場鏖戰，今（7）日下午圓滿結束，社會組由烈嶼鄉公所拿下冠軍金盃，能仁家商則抱走菁英組冠軍金盃。金城鎮長李誠智感謝球員及球迷熱情參與，大家相約明年再見。

這項金門年度籃壇盛會，近年受到新冠肺炎疫情影響，兩岸大學籃球交流暫時中斷，主辦單位今年特在菁英組邀請國內關注度最高，同時也是最拚搏、最熱血的HBL全國高中籃球聯賽、110學年度前八強-光復高中、南山高中、能仁家商、泰山高中、東泰高中、錦和高中、108學年前八強南湖高中，以及國手級的中華台北U16男子籃球代表隊同場競技，讓引頸期待的球迷大飽眼福。

社會組方面，由烈嶼鄉公所贏得冠軍，獲得獎金新台幣2萬元及獎盃一座；亞軍金門農工，獎金新台幣1萬5千元及獎盃一座。最佳球員獎分別是：（烈嶼鄉公所）洪維航、（烈嶼鄉公所）蔡松益、（金門農工）楊人翰、（金門農工）徐聖祐、（沃皮斯潮流）余明駿、（沃皮斯潮流）蔡士雍（增列），最有價值球員：（烈嶼鄉公所）陳令飛。

菁英組方面，由戰績六勝一負的能仁家商贏得冠軍，獲得新臺幣3萬元及獎盃一座；亞軍泰山高中，獎2萬元及獎盃；季軍東泰高中，獎1萬5千元及獎盃。最佳五人獎則為（能仁家商）王翊仲、（能仁家商）吳宇撒、（泰山高中）張祐偉、（泰山高中）李垣宏、（東泰高中）蔡承翰。最有價值球員：（能仁家商）鄒子羲。

本屆金城盃籃賽，由裁判長李增輝率領的裁判團隊陣容十分堅強，特別邀請國內P. LEAGUE＋聯盟裁判長林錦龍，以及賴建忠、陽和平、黃振峰、洪永昱、伍銳威、王立昌及張瑋峻，T1聯盟黃永助、SBL聯盟張峻橋、黃少伯(金門籍)、UBA張弓弘及WSBL楊翔燁(金門籍)等人執法。