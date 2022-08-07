父親是前職棒投手邱文聲、母親學過舞蹈，讓合庫羽球隊男子選手邱相榤身上流著運動細胞血液，從小就接觸各項運動，最後選擇專注羽球，今天（7日）在2022第二次全國羽球排名賽和學姐林筱閔攜手摘下混雙冠軍，給他留下美好回憶。

邱相榤／林筱閔在本次全國排名賽從會外賽開始努力，兩人一路過關斬將，最後在決賽以22比24、21比17、21比16力克中租葉宏蔚／李佳馨，第一次打到排名賽決賽就帶走冠軍，賽後邱相榤說：「沒有在意想之中，但第一次打到排名賽決賽，還是很棒的體驗。」

遺傳到父母運動基因的邱相榤，從小個子就偏高，但體型偏瘦，所以比較不擅長肢體碰撞的運動，小學三年級起愛上隔網運動羽球，他說：「爸爸有希望我打棒球，但我怕曬，原本想試著兩棲，不過最後還是專注羽球，棒球跟其他運動都以休閒為主。」邱相榤很感謝家人支持，沒有刻意強迫他選擇，也影響到後來小4歲的弟弟邱紹華，兄弟倆都走上羽球路。

邱相榤覺得打羽球和棒球投球動作相似，特別的是他左手持拍，但棒球丟球或揮棒則用右手，長年累月這樣練習，肌肉協調性佳，他補充：「很多個子很高大的選手，可能相對動作沒那麼協調，但我可能因為玩過很多運動，平衡感，兩邊肌肉發展，會比其他高個子選手更協調。」

合庫羽球隊教練團指出，邱相榤身材優勢突出，速度、進攻具有威脅性，在國內年輕一輩算是相當出色的雙打選手，年僅19歲，是球團積極栽培的潛力新秀。

邱相榤目前專攻雙打，享受來回球速，平抽擋快節奏的攻守模式，男雙目前搭檔為楊明哲，今年在義大利國際賽、丹麥大師賽跟波恩國際賽都有不錯成績，「感謝球團給我們很多資源，下半年還有一些國際賽，要盡力去搶積分，目標我們擺在2026年亞運跟2028年奧運，得趁這機會跟各國好手多磨練，讓自己經驗更穩定。」

合庫在這次全國排名賽混雙冠軍，女單白馭珀、女雙林筱閔／胡綾芳都獲亞軍，31歲的白馭珀因第一次排名賽首戰出局，這次排名賽要從會外賽開始，賽後她拆開右膝繃帶，苦笑從會外賽開始奮戰，連打好幾天下來確實感到疲憊，但自己心態仍保持正向，記取每一場的經驗，持續努力挑戰下半年國際賽。