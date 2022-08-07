嘉義市804暴雨造成多處積淹水，水利署第五河川局初步調查當日時雨量達116.5毫米，百年罕見，已超出都市雨水下水道的容量標準；市府持續推進治水工程，包括盧山橋改建及拓寬東義路工程加大排水箱涵，也促請五河局疏濬八掌溪淤沙，8月底完成清淤3萬立方公尺。

第五河川局對804豪雨淹水的初步調查指出，8月4日嘉義市時雨量多達116.5毫米，是嘉義市百年罕見的短延時強降雨，超出都市雨水下水道系統設計最大容許量標準約80毫米，以致部分巷道路有積淹水及北排水溢淹的情形，該局設置的感測器也監測到雨趨緩後1小時，積水就消退，可判斷為瞬間強降雨造成短暫積水。

此調查也指出，全市有18處巷道明顯積淹水，部分地區積水深達28公分至69.5公分，忠孝路好市多前道路積水最深、有3公頃多面積，吳鳳南路365巷周邊也積水不少，林森東路嘉大附小、上海路262巷附近、延平街及成仁街口、重慶路及新民路口、忠義街及中山路口、北港路交流道箱涵等處也積水2、30公分。

市府工務處長蘇文崎表示，黃敏惠市長非常重視治水，汛期前即打電話連繫水利署長疏濬八掌溪，該處與第五河川局研商疏濬事宜，目前正由第五河川局進行八掌溪疏濬，另外，該處也盤點804積淹水處，進行檢討及研擬改善排水的對策。

蘇文崎說，例如東義路396巷、566巷是低漥易淹水處，目前正在改建盧山橋及拓寬東義路，將建置481公尺長、容量2422立方公尺的排水箱涵，預計明年6月完工，可加強因應強降雨收集排水量。

第五河川局副局長吳明華表示，該局對八掌溪、牛稠溪持續有清淤計畫，自7月20日至8月底疏濬永欽1號橋八掌溪上下游的淤沙，預估清出3萬立方公尺，牛稠溪也會視情況適時清淤。