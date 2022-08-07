李霈瑜（右）和醫師馬大元搭檔主持的公視《換個爸媽過幾天》。（粘耿豪攝）

金鐘主持李霈瑜（大霈）今（7日）出席公視親子實境節目《換個爸媽過幾天》特映記者會，她說國高中時期表面很乖，會偷偷玩樂團、談戀愛，爸媽不知道？「我覺得媽媽什麼都知道，沒有事情瞞得了媽媽，只是看要不要說而已，可能她也有年少輕狂時所以也就放手。」

34歲的李霈瑜以前希望25歲進入婚姻，26歲生第1胎、27歲生第2胎，「因為我是巨蟹座想有穩定家庭。」但這結婚生子計畫至今仍未兌現，她說現在一切順其自然，這1、2年內將考慮凍卵當「備用」。

會想生孩子嗎？首次接兒少節目的她笑說，主持《換個爸媽過幾天》後認為暫時先不要，「生很容易養很難啊，每個小孩的特質都不一樣，樂觀、悲觀要如何去面對關卡，當父母太不容易了。」

她坦言是主動追愛的女生，學生時期只要下課看到喜歡的校草、學長在便利商店，會假裝買8塊便宜的棒棒糖製造不期而遇，有成功嗎？「沒有啊，可能我那時太醜比較胖。」自曝小時後綽號叫大臉妹。

日前生日被拍到與疑似男友身分的男子返回住處，她今解釋那是好朋友，「生日的時候其實大家都在我家，他是個蠻熟的朋友。」她認為太熟悉的朋友，有時候不見得有奇妙的事情發生，雖坦承2人有一點曖昧情愫，但不強求，目前仍以工作為重。

李霈瑜和醫師馬大元搭檔主持的公視《換個爸媽過幾天》找來6位與爸媽鬧很大的青少年，下定決心離家出走，展開全新的生活體驗。節目將於8／19起每周五晚9點在公視播出，公視 ＋ 同步上架；8／21起每周日晚8點在公視三台播出。