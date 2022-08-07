女星可藍和老公2013年結婚，時常在臉書分享點滴，未料今年5月她發文表示37歲的丈夫在家昏迷，送醫後被檢驗出急性腦水腫，還有一顆4公分大的腫瘤，歷經一個月4次的大手術才逐漸重拾健康。可藍近日在節目回憶老公開腦部手術前，要幫他簽病危通知書的心情，忍不住淚灑攝影棚。

可藍在節目《單身行不行》還原丈夫生病的經過，透露他4月初突肩頸僵硬，無論按摩或泡澡都無法紓緩不適，凌晨到急診室抽血時一切指數正常，考量疫情嚴峻，拿完藥便返家休息，想不到隔天下午病情惡化，可藍老公突昏迷，緊急送醫後發現腦部嚴重水腫，「他的腦室已經是靠著兩邊，等於水都脹滿了他整個頭腦」。

此外，醫師也看到大腦核心的松果體長了一顆4公分大的腫瘤，必須先開引流手術才能處理腫瘤，並將恐變植物人或半癱的風險告知家屬，請可藍先簽病危通知書；可藍坦言當時腦中一片空白，淚水不聽使喚的落下，整個世界簡直像崩塌，但為了不讓丈夫擔心，可藍聽到對方問：「我會死嗎？」都故作堅強的暖心打氣，只敢在廁所釋放情緒。

由於疫情關係，加護病房不開放探視，所以老公術後10天，都只能透過護理人員得知復原情況，讓可藍備感煎熬，所幸手術成功，10天後丈夫轉到普通病房休養，目前好了八成；但醫師提醒因病發年齡僅37歲，未來復發的風險也高，必須要定時追蹤和健康檢察。