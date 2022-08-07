為推廣海洋保育教育，台南市政府觀旅局舉辦「2022台南海洋保育記」，7日以「北門觀察家」導覽活動揭開序幕，前往北門溼地、鹽鄉井仔腳海堤步道、井仔腳瓦盤鹽田、雙春濱海遊憩區等地，欣賞美景的同時也學習了生態知識和環境保育。
市府觀光旅遊局長郭貞慧表示，「海洋保育記」系列首場活動，甫一開放報名即秒殺額滿。活動過程中也線上同步在Facebook等社群媒體分享心得貼文等資訊，增強活動的推廣度。
今日學員們來到北門溼地觀察豐富多元的動植物、鹽鄉井仔腳海堤步道，吹著鹹鹹海風，並聽講師分享候鳥們來台度冬的心路歷程，以及參觀一旁200年歷史採傳統人工收成鹽的井仔腳瓦盤鹽田。
午後則來到雙春濱海遊憩區，讓學員們走在今年完成修繕的紅樹林棧道，一邊體驗水陸兩域的紅樹林生態，一邊感受在陽光和綠植的交相輝映下，療癒身心。
郭貞慧說，後續還有海洋保育親子教育課程講座、「濱海咵啦市集」與龜礁文化導覽及台灣第一鹽散步路線導覽、「回收美好的遺失」海廢藝術展等精彩活動，更多詳細資訊可關注「台南旅遊」、「愛活動 i Party Go」臉書粉絲專頁。
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