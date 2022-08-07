無黨籍的王永慶在集集架設競選縣長看板，高喊要「震動」南投，引起各界高度關注。（民眾提供）

行政院中部聯合服務中心前執行長蔡培慧，積極勤走基層。（蔡培慧服務處提供）

代表藍營參選南投縣長的許淑華，實力不容小覷。（檔案照片）

選舉瞬息萬變，年底南投縣長選戰！藍、綠分別推出立委許淑華迎戰行政院中部聯合服務中心前執行長蔡培慧，兩個女人的戰爭正廝殺之際，卻殺出一個「程咬金」；曾參選縣議員失利的無黨籍王永慶，近期掛起競選看板，表態問鼎南投縣長寶座，不僅打破女力對決的局面，更呈現三雄爭霸戰。

南投縣長逐鹿戰，近期綠營蔡培慧競選團隊主打藍營許淑華碩士論文之際，原本兩個女人的戰爭越演越烈，近期卻出現男性戰將投入選戰；王永慶的看板已在集集鎮豎起，強調「我要當縣長、我要震動南投」，已激起藍、綠支持者的陣陣漣漪。

王永慶以無黨籍力挑藍、綠兩位女將，他強調以無黨之姿參選，要讓選民有跳脫藍綠之外的選擇，並以「震動」作為口號；志在要翻轉、扭轉南投的政治版圖，後續他將在縣內各鄉鎮設置競選看板及服務處，展現其勢在必得的決心，後勢不容小覷，亦備受各界關注。

王永慶本名「王崇任」，因宗教及神明指示改名為「王永慶」，他曾參選中寮鄉代、縣議員及立委，2008年發起連署要選總統，雖然最終都未能如願；但並未澆熄他服務鄉親的熱誠；強調若當選縣長，將提升縣內產業、交通、環境、福利等，造福南投縣民。

面對王永慶的投入戰局，藍、綠兩陣營都正面看待，因各有不同支持者，只要願意為南投貢獻的人，都應該給予肯定及鼓勵；至於誰能脫穎而出？最後交給南投的選民來決定。