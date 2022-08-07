台中市長盧秀燕日前因腿傷腫成大小腳，後來住院開刀治療，台中市政府新聞局長鄭照新表示，市長8月5日拆除引流管，6日在院內接受醫師追蹤觀察1天後，今日已出院返回台中，明天將銷假上班。
鄭照新表示，因市長仍在復原初期，將遵守醫囑，採漸進式恢復行程，也感謝各界關心。而盧秀燕銷假後的首場活動，將參加明天由警察局舉行的安居專案成果記者會。
民進黨台中市長參選人蔡其昌也說，祝福市長早日康復，才能正常投入為市民服務的工作。
台中市長盧秀燕日前因腿傷腫成大小腳，後來住院開刀治療，台中市政府新聞局長鄭照新表示，市長8月5日拆除引流管，6日在院內接受醫師追蹤觀察1天後，今日已出院返回台中，明天將銷假上班。
鄭照新表示，因市長仍在復原初期，將遵守醫囑，採漸進式恢復行程，也感謝各界關心。而盧秀燕銷假後的首場活動，將參加明天由警察局舉行的安居專案成果記者會。
民進黨台中市長參選人蔡其昌也說，祝福市長早日康復，才能正常投入為市民服務的工作。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。