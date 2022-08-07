台中市長盧秀燕日前因腿傷腫成大小腳，後來住院開刀治療，台中市政府新聞局長鄭照新表示，市長8月5日拆除引流管，6日在院內接受醫師追蹤觀察1天後，今日已出院返回台中，明天將銷假上班。

鄭照新表示，因市長仍在復原初期，將遵守醫囑，採漸進式恢復行程，也感謝各界關心。而盧秀燕銷假後的首場活動，將參加明天由警察局舉行的安居專案成果記者會。

民進黨台中市長參選人蔡其昌也說，祝福市長早日康復，才能正常投入為市民服務的工作。