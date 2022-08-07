苗栗縣議長鍾東錦表態參選縣長到底，最近以縣長參選人身分勤走地方，昨天6日晚間特別舉辦年青人有約座談。（鍾東錦服務團隊提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣議長鍾東錦舉辦年青人有約座談，希望爭取苗栗青年認同。（鍾東錦服務團隊提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣議長鍾東錦表態參選縣長到底，最近以縣長參選人身分勤走地方，昨天6日晚間特別舉辦年青人有約座談，希望爭取苗栗青年認同。

會中許多年輕人針對苗栗醫療資源不足、工作機會少、年輕人不敢生育還有育兒、教育等議題，向鍾東錦提問，鍾也逐一耐心回覆，受到不少青年肯定。

針對醫療部分，鍾東錦提到在苗栗縣府努力下，衛福部苗栗醫院將擴建設立急重症大樓、大千醫院也規畫竹南院區，並以「區域級教學醫院」為目標，中國醫藥大學也跟為恭醫院啟動策略聯盟，他若上任縣長將持續推動苗栗醫療量能全面升級。

年輕人就業、生育問題，鍾東錦表示，苗縣目前公私托嬰中心共有15家，縣府目前積極推動設置公共托嬰中心，他當縣長會延續縣府政策，也會盤點公家機關閒置空間，來打造更多公共托嬰中心。

另外，他也想以國中為1個學區單位，每個學區打造1處照顧中心，讓每個年輕家庭上班時，可以把家中小孩安心就近託付，同時規畫設置合理價格的安養中心，讓長輩安心安養晚年。

鍾東錦表示，在青年就業部分，除透過縣府勞青處打造青創館舍，他也會透過結合招商引資政策及就業博覽會，來增加縣內就業機會。

最後教育，有關弱勢學生補助、教育品質、教學評鑑（校長的任用標準）、學生品德、教育環境等方面，他也會全面探討並提升與加強。