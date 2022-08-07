台東熱氣球活動背後關鍵人物是荷蘭籍飛行總指揮Wout Bakker(前)。（蔡旻妤攝）

台東熱氣球活動。（蔡旻妤攝）

台東熱氣球在去年疫情低迷1年後，今年重新迎來數十萬的人潮。然而在熱氣球熱鬧升空的背後，隱藏著1位關鍵人物，無論現場有多少觀眾等候、工作人員準備多充足，都得看荷蘭籍飛行總指揮Wout Bakker的決定，他一聲令下，就能決定當天熱氣球能不能飛。

天色未破曉，近百位的地勤工作人員在台東縣鹿野鄉高台的草地上忙進忙出，為早場的熱氣球活動做準備，伴隨著巨大的轟轟聲響，熱情的火焰將碩大的球體慢慢展開。

而另1頭的屋子裡則是坐滿飛行員，Wout Bakker先到戶外實際觀察天氣，再拿出平版電腦研究氣候，屋內所有人聚精會神聆聽他的簡報。會後，他手持1顆俗稱Piball的黑色氣球放飛空中，一直飛到1000公尺，並仔細觀察它的路線，而這顆球也成了他判定活動舉行與否的重要依據。

熱氣球的唯一飛行動力是風，影響飛行最大因素就是氣候，不像飛機，熱氣球升空的條件非常嚴格，若是風速過強、溫度太高、下雨等，都會導致熱氣球無法升空。

由於Wout Bakker肩負飛行安全重任，每天活動能否如期進行，在場數萬觀眾、現場工作人員和飛行員只能等待他的決定。除了確實掌握天候，Wout Bakker還逐一與飛行員溝通，確保安全。

地勤總指揮李仁生說，曾經因為氣候不穩定， Bakker下令取消，現場數萬名觀眾哀嚎聲不斷，他說「為了安全只能接受、並相信Bakker的決定。」

Wout Bakker在荷蘭空軍擔任過8年的防空管制官，對熱氣球有相當濃厚興趣，共有20年的飛行經驗，累積3500小時的熱氣球飛行時數。此外，他1年當中光是坐飛機就可以累積14萬公里，到世界各地擔任飛行總指揮。

雖然 Wout Bakker全世界走透透，但他坦言，12年前聽說台灣要成立熱氣球嘉年華，他很驚訝，因為他根本不知道台灣在哪裡，甚至不知道有台灣。他受訪時笑著說「來到台灣後就此愛上台灣」，台灣人對熱氣球的喜愛讓他很驚訝，歐洲國家熱氣球早已吸引不了遊客，反觀已經舉辦12年的台東熱氣球，每年仍吸引百萬遊客參與，這也成為他每年來到台東的動力，他說，只要台灣有需要，他都願意協助到底，讓熱氣球1年比1年更精彩。