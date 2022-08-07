中華隊先發投手吳聖智2局下敲出3分炮。（中華棒協提供）

雖然被多明尼加梅耶敲出單場雙響炮陷入落後，中華小將展現韌性，靠著吳聖智、陳瑞鑫開轟帶領下，以9比5擊敗多明尼加，奪下第6屆世界盃U12少棒錦標賽季軍。

中華隊今天推出吳聖智先發，1局上2出局、三壘有人時，三壘跑者趁著捕手陳柏笙傳三壘時，趁機溜回本壘得分。1局下中華隊展開反撲，2出局後陳瑞鑫、陳柏笙連續2支二壘安打追平。

2局上多明尼加梅耶（Miguel Mella）從吳聖智手中敲出陽春炮，下半局中華隊在二、三壘有人時，吳聖智敲出逆轉3分炮，中華隊以4比2暫時領先。不過比賽進行到3局上時雨勢突然加大，比賽也因此暫停。

暫停約2個多小時後比賽恢復進行，3局上2出局時中華隊換上第2任投手邱允洲，但他挨梅耶3分炮，落後1分的中華隊3局下靠著陳瑞鑫陽春炮追平，4局下中華隊攻勢再起，單局攻下3分要回領先。

吳聖智先發2.2局投出5次三振、2保送，被敲4支安打、失4分，接手的邱允洲雖然一登板就挨轟，但他很快回穩，最終後援3.1局僅失1分，成功壓制對方打者。